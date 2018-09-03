У Луцьку біля лікарні виявили тіло новонародженої дитини





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Тіло дитини було у чорній сумці жінки приблизно 30-річного віку, поведінка якої викликала занепокоєння у перехожих, які і викликали поліцію.



Станом на 18 годину на місці події працює поліція.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку надвечір 16 жовтня біля Луцької міської клінічної лікарні, що на проспекті Відродження, виявили тіло немовляти.Про цестало відомо з власних джерел.Тіло дитини було у чорній сумці жінки приблизно 30-річного віку, поведінка якої викликала занепокоєння у перехожих, які і викликали поліцію.Станом на 18 годину на місці події працює поліція.Деталі – згодом.

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