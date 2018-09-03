У Луцьку біля лікарні виявили тіло новонародженої дитини
Сьогодні, 18:11
У Луцьку надвечір 16 жовтня біля Луцької міської клінічної лікарні, що на проспекті Відродження, виявили тіло немовляти.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Тіло дитини було у чорній сумці жінки приблизно 30-річного віку, поведінка якої викликала занепокоєння у перехожих, які і викликали поліцію.
Станом на 18 годину на місці події працює поліція.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Тіло дитини було у чорній сумці жінки приблизно 30-річного віку, поведінка якої викликала занепокоєння у перехожих, які і викликали поліцію.
Станом на 18 годину на місці події працює поліція.
Деталі – згодом.
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