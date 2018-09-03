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У Луцьку біля лікарні виявили тіло новонародженої дитини

У Луцьку біля лікарні виявили тіло новонародженої дитини
У Луцьку надвечір 16 жовтня біля Луцької міської клінічної лікарні, що на проспекті Відродження, виявили тіло немовляти.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Тіло дитини було у чорній сумці жінки приблизно 30-річного віку, поведінка якої викликала занепокоєння у перехожих, які і викликали поліцію.

Станом на 18 годину на місці події працює поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, дитина, тіло, смерть, поліція
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