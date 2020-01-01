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У Луцьку горіла господарська споруда: через залишений балон ледь не стався вибух. ФОТО

У Луцьку горіла господарська споруда: через залишений балон ледь не стався вибух. ФОТО
Рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді на вулиці Вахтангова в обласному центрі Волині.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник управління ДСНС у Волинські області Володимир Несторов.

Пожежа трапилася сьогодні, 16 жовтня, в обідню пору.

Рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька винесли з осередку пожежі кисневий балон, що загрожував вибухнути.

Як зазначає Несторов, вогонь міг перекинутись і на житловий будинок, але рятувальники успішно його приборкали о 12:57.

У Луцьку горіла господарська споруда: через залишений балон ледь не стався вибух. ФОТО
У Луцьку горіла господарська споруда: через залишений балон ледь не стався вибух. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, господарська споруда
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