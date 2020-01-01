У Луцьку горіла господарська споруда: через залишений балон ледь не стався вибух. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook Володимир Несторов.



Пожежа трапилася сьогодні, 16 жовтня, в обідню пору.



Рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька винесли з осередку пожежі кисневий балон, що загрожував вибухнути.



Як зазначає Несторов, вогонь міг перекинутись і на житловий будинок, але рятувальники успішно його приборкали о 12:57.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді на вулиці Вахтангова в обласному центрі Волині.Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник управління ДСНС у Волинські областіПожежа трапилася сьогодні, 16 жовтня, в обідню пору.Рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька винесли з осередку пожежі кисневий балон, що загрожував вибухнути.Як зазначає Несторов, вогонь міг перекинутись і на житловий будинок, але рятувальники успішно його приборкали о 12:57.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію