У Луцьку горіла господарська споруда: через залишений балон ледь не стався вибух. ФОТО
Сьогодні, 18:27
Рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді на вулиці Вахтангова в обласному центрі Волині.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник управління ДСНС у Волинські області Володимир Несторов.
Пожежа трапилася сьогодні, 16 жовтня, в обідню пору.
Рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька винесли з осередку пожежі кисневий балон, що загрожував вибухнути.
Як зазначає Несторов, вогонь міг перекинутись і на житловий будинок, але рятувальники успішно його приборкали о 12:57.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник управління ДСНС у Волинські області Володимир Несторов.
Пожежа трапилася сьогодні, 16 жовтня, в обідню пору.
Рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька винесли з осередку пожежі кисневий балон, що загрожував вибухнути.
Як зазначає Несторов, вогонь міг перекинутись і на житловий будинок, але рятувальники успішно його приборкали о 12:57.
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