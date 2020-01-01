У Луцьку «поцілувалися» два Opel. ФОТО





Відповідні фотографії опублікували у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".



Автопригода трапилась близько 14 години поблизу Завозкального ринку у суботу, 17 жовтня.



"Біля варшавки. Всі цілі", - прокоментував світлини автор допису.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вул. Карпенка-Карого зіткнулись два легковики Opel Astra.Відповідні фотографії опублікували у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".Автопригода трапилась близько 14 години поблизу Завозкального ринку у суботу, 17 жовтня."Біля варшавки. Всі цілі", - прокоментував світлини автор допису.

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