У Луцьку «поцілувалися» два Opel. ФОТО
Сьогодні, 14:25
У Луцьку на вул. Карпенка-Карого зіткнулись два легковики Opel Astra.
Відповідні фотографії опублікували у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".
Автопригода трапилась близько 14 години поблизу Завозкального ринку у суботу, 17 жовтня.
"Біля варшавки. Всі цілі", - прокоментував світлини автор допису.
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Відповідні фотографії опублікували у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".
Автопригода трапилась близько 14 години поблизу Завозкального ринку у суботу, 17 жовтня.
"Біля варшавки. Всі цілі", - прокоментував світлини автор допису.
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Коментарі 5
Водитель чёрного авто явно нарушил ПДР
А в спільноту "АвтоАндони Луцька" записані всі АвтоАндони Луцька чи хтось не дописався??? )))
ПДР Великобритании
ВолиньПост, коли вже пофіксите відповіді в коментах. У вас там капча не працює. Неможливо відповісти на комент, а тільки написати новий.
Не грузи..........они давно про ЭТО знают
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