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У Луцьку «поцілувалися» два Opel. ФОТО

У Луцьку «поцілувалися» два Opel. ФОТО
У Луцьку на вул. Карпенка-Карого зіткнулись два легковики Opel Astra.

Відповідні фотографії опублікували у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".

Автопригода трапилась близько 14 години поблизу Завозкального ринку у суботу, 17 жовтня.

"Біля варшавки. Всі цілі", - прокоментував світлини автор допису.

У Луцьку «поцілувалися» два Opel. ФОТО
У Луцьку «поцілувалися» два Opel. ФОТО



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Теги: ринок, Карпенка-Карого, аварія
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Коментарі 5
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Водитель чёрного авто явно нарушил ПДР
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А в спільноту "АвтоАндони Луцька" записані всі АвтоАндони Луцька чи хтось не дописався??? )))
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ПДР Великобритании
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ВолиньПост, коли вже пофіксите відповіді в коментах. У вас там капча не працює. Неможливо відповісти на комент, а тільки написати новий.
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Не грузи..........они давно про ЭТО знают
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