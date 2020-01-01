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На Волині контрабандисти намагалися переправити через річку цигарки до Польщі

На Волині контрабандисти намагалися переправити через річку цигарки до Польщі
На Волині прикордонники завадили незаконному переміщенню тютюнових виробів до Польщі.

Учора, 18 жовтня, на березі Західного Бугу прикордонники Луцького загону виявили партію контрабандних сигарет та засоби для їх нелегального переміщення, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Тютюнові вироби виявив наряд відділу «Амбуків». Загалом правоохоронці нарахували 7 загорнутих у поліетилен пакунків. У кожному пакунку було по тисяч пачок сигарет. Поряд із тютюновими виробами прикордонники знайшли надувний човен, яким, найімовірніше, контрабанду планували доставити на польський берег Західного Бугу.

Так само неподалік знаходився переносний дерев’яний місток, який пачкарі спорудили для подолання контрольно-слідової смуги. Але самих зловмисників поблизу накопичених цигарок не виявили. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення тютюнових виробів.

Сигарети встановленим порядком будуть передані працівникам митниці.

На Волині контрабандисти намагалися переправити через річку цигарки до Польщі




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Теги: прикордонники, Західний Буг, Луцький загін
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