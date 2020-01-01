Показали, як вночі працює світломузичний фонтан у центрі Луцька. ВІДЕО
19 жовтень, 22:57
Зняли на відео, як працює у вечірній час новий світломузичний фонтан у центрі Луцька.
Відео опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці користувачка з ніком Elena Shopp.
"Ось яка краса в нас в центрі міста", - йдеться у дописі.
Відповідно до проекту, тут мають бути струмені води, що б'ють з землі. А поруч – місце для відпочинку.
Нагадаємо, вартість робіт із капітального ремонту фонтану із облаштуванням комплексу рекреаційний споруд на Театральному майдані обійдеться бюджету в 12 мільйонів 418 тисяч 923,48 гривень, враховуючи ПДВ.
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Відео опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці користувачка з ніком Elena Shopp.
"Ось яка краса в нас в центрі міста", - йдеться у дописі.
Відповідно до проекту, тут мають бути струмені води, що б'ють з землі. А поруч – місце для відпочинку.
Нагадаємо, вартість робіт із капітального ремонту фонтану із облаштуванням комплексу рекреаційний споруд на Театральному майдані обійдеться бюджету в 12 мільйонів 418 тисяч 923,48 гривень, враховуючи ПДВ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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