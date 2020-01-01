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Показали, як вночі працює світломузичний фонтан у центрі Луцька. ВІДЕО

Показали, як вночі працює світломузичний фонтан у центрі Луцька. ВІДЕО
Зняли на відео, як працює у вечірній час новий світломузичний фонтан у центрі Луцька.

Відео опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці користувачка з ніком Elena Shopp.

"Ось яка краса в нас в центрі міста", - йдеться у дописі.



Відповідно до проекту, тут мають бути струмені води, що б'ють з землі. А поруч – місце для відпочинку.

Нагадаємо, вартість робіт із капітального ремонту фонтану із облаштуванням комплексу рекреаційний споруд на Театральному майдані обійдеться бюджету в 12 мільйонів 418 тисяч 923,48 гривень, враховуючи ПДВ.

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Теги: Волинь, Луцьк, фонтан
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