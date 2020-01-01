У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:27
У Луцьку на вулиці Братковського горить закинута будівля.
Про це повідомив власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Пожежа трапилась після 17 години 20 жовтня. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують загорання і з'ясовують, чи є хтось у приміщенні.
Нагадаємо, що у січні 2018 року в будинку №11 на вулиці Братковського теж була пожежа.
Деталі – згодом.
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Про це повідомив власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Пожежа трапилась після 17 години 20 жовтня. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують загорання і з'ясовують, чи є хтось у приміщенні.
Нагадаємо, що у січні 2018 року в будинку №11 на вулиці Братковського теж була пожежа.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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