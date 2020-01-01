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У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО

У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
У Луцьку на вулиці Братковського горить закинута будівля.

Про це повідомив власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

Пожежа трапилась після 17 години 20 жовтня. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують загорання і з'ясовують, чи є хтось у приміщенні.

Нагадаємо, що у січні 2018 року в будинку №11 на вулиці Братковського теж була пожежа.

Деталі – згодом.

У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, Старе місто
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