У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО





Про це повідомив власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.



Пожежа трапилась після 17 години 20 жовтня. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують загорання і з'ясовують, чи є хтось у приміщенні.



Нагадаємо, що у січні 2018 року в будинку №11



Деталі – згодом.





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