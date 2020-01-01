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18-річний хлопець з Волині перерахував понад 60 тисяч гривень «хворій на коронавірус» віртуальній подружці

18-річний хлопець з Волині перерахував понад 60 тисяч гривень «хворій на коронавірус» віртуальній подружці
Знайомство в мережі Інтернет коштувало хлопцеві з Волині понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Володимира-Волинського у фейсбуці.

«Я захворіла на «Covid-19», терміново треба гроші на лікування, допоможеш?» - таке повідомлення отримав 18- річний житель одного із сіл Володимир-Волинського району від дівчини, з якою познайомився напередодні в Інстаграмі.

Поліцейські зауважують, що з липня 2020 року компанія друзів знайшла можливість «підзаробити» грошей. Законного способу навіть не розглядаючи, вирішили створити фейковий акаунт дівчини на імя «Сапіга Аня», і, вигадуючи проблеми із її здоров’ям, видурити кошти у свого знайомого.

В результаті шахраї на чолі із 25-річним товаришем, вигадуючи все нові проблеми після перенесеного коронавірусу, за місяць видурили із закоханого у неіснуючу людину 62 тисячі 700 гривень.

Працівники Володимир-Волинського відділу поліції за цим фактом провели оперативно-розшукові та слідчі дії. Головному фігуранту справи оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 с. 190 Кримінального кодексу України ( Шахрайство).

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.


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Теги: фейк, коронавірус, Інстаграм, шахрайство
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