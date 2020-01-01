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Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету

Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету
У Луцькому національному технічному університеті стартували вибори на посаду ректора.

Незважаючи на складнощі, які виникли через епідемію коронавірусу, студенти та працівники ЛНТУ таки почали голосувати із 9 ранку 22 жовтня.

Можливість зробити свій вибір буде до 15 години цього ж дня, далі виборча комісія підбиватиме результати.

Зазначимо, що із 2015 року вищий навчальний заклад очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Петро Савчук.

На посаду ректора ЛНТУ нині претендують:

Савчук Петро Петрович – чинний ректор університету;

Вахович Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, голова Волинської обласної ради;

Ковальчук Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор;

Ляшенко Оксана Миколаївна – доктор економічних наук, професор;

Детальніше ознайомитися із програмами кандидатів можна за посиланням.

До слова, у листопаді минулого року провели вибори ректора СНУ імені Лесі Українки. Перемогу здобув доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось.

Голова Волинської обласної ради, а нині ще й кандидатка на посаду ректора Ірина Вахович прибула на голосування разом зі своєю групою підтримки. Каже, що впевнена в перемозі, адже бореться, перш за все, не за посаду, а за налагодження менеджменту і справедливості.

«Університет насправді потребує системних змін для того, аби допомогти рідному університету, адже я тут навчалася і працюю вже 21 рік на різних посадах», – говорить Ірина Михайлівна.

Петро Савчук на виборчій дільниці перебуває із самого ранку, зазначає, що вибори – певне перезавантаження для вищого навчального закладу.

«Це випробування, перш за все, не для кандидатів, які балотуються, а для викладачів і студентів, чи хочуть вони змін, чи усвідомлюють вони, що це буде. Луцький «політех» - це елітний освітній простір, боротьба за елітного абітурієнта, це комфорт і якість у всіх вимірах, які породжують конкурентоспроможного викладача і випускника», – висловився Петро Савчук.

У Луцьку діє дві виборчі дільниці за адресами: вул.Львівська,75 та вул.Конякіна,5. Ще одна дна знаходиться у Коаелі на вулиці Заводській,23 та у смт Любешів на вул.Брестській,7

Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету
Усім при вході міряють температуру і просять одягнути рукавички, якщо вибоці не мають власних ручок
Усім при вході міряють температуру і просять одягнути рукавички, якщо вибоці не мають власних ручок
Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету
Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету
Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету
Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету
Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету
Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету





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Теги: вибри ректора, Луцьк, ЛНТУ, голосування
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