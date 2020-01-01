Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету





Незважаючи на складнощі, які виникли через епідемію коронавірусу, студенти та працівники ЛНТУ таки почали голосувати із 9 ранку 22 жовтня.



Можливість зробити свій вибір буде до 15 години цього ж дня, далі виборча комісія підбиватиме результати.



Зазначимо, що із 2015 року вищий навчальний заклад очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Петро Савчук.



На посаду ректора ЛНТУ нині претендують:



Савчук Петро Петрович – чинний ректор університету;



Вахович Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, голова Волинської обласної ради;



Ковальчук Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор;



Ляшенко Оксана Миколаївна – доктор економічних наук, професор;



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До слова, у листопаді минулого року Анатолій Цьось.



Голова Волинської обласної ради, а нині ще й кандидатка на посаду ректора Ірина Вахович прибула на голосування разом зі своєю групою підтримки. Каже, що впевнена в перемозі, адже бореться, перш за все, не за посаду, а за налагодження менеджменту і справедливості.



«Університет насправді потребує системних змін для того, аби допомогти рідному університету, адже я тут навчалася і працюю вже 21 рік на різних посадах», – говорить Ірина Михайлівна.



Петро Савчук на виборчій дільниці перебуває із самого ранку, зазначає, що вибори – певне перезавантаження для вищого навчального закладу.



«Це випробування, перш за все, не для кандидатів, які балотуються, а для викладачів і студентів, чи хочуть вони змін, чи усвідомлюють вони, що це буде. Луцький «політех» - це елітний освітній простір, боротьба за елітного абітурієнта, це комфорт і якість у всіх вимірах, які породжують конкурентоспроможного викладача і випускника», – висловився Петро Савчук.



У Луцьку діє дві виборчі дільниці за адресами: вул.Львівська,75 та вул.Конякіна,5. Ще одна дна знаходиться у Коаелі на вулиці Заводській,23 та у смт Любешів на вул.Брестській,7



Усім при вході міряють температуру і просять одягнути рукавички, якщо вибоці не мають власних ручок









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому національному технічному університеті стартували вибори на посаду ректора.Незважаючи на складнощі, які виникли через епідемію коронавірусу, студенти та працівники ЛНТУ таки почали голосувати із 9 ранку 22 жовтня.Можливість зробити свій вибір буде до 15 години цього ж дня, далі виборча комісія підбиватиме результати.Зазначимо, що із 2015 року вищий навчальний заклад очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти УкраїниСавчук Петро Петрович – чинний ректор університету;– доктор економічних наук, професор, голова Волинської обласної ради;– доктор педагогічних наук, професор;– доктор економічних наук, професор;Детальніше ознайомитися із програмами кандидатів можна за посиланням До слова, у листопаді минулого року провели вибори ректора СНУ імені Лесі Українки . Перемогу здобув доктор наук з фізичного виховання та спорту, професорГолова Волинської обласної ради, а нині ще й кандидатка на посаду ректора Ірина Вахович прибула на голосування разом зі своєю групою підтримки. Каже, що впевнена в перемозі, адже бореться, перш за все, не за посаду, а за налагодження менеджменту і справедливості.«Університет насправді потребує системних змін для того, аби допомогти рідному університету, адже я тут навчалася і працюю вже 21 рік на різних посадах», – говорить Ірина Михайлівна.Петро Савчук на виборчій дільниці перебуває із самого ранку, зазначає, що вибори – певне перезавантаження для вищого навчального закладу.«Це випробування, перш за все, не для кандидатів, які балотуються, а для викладачів і студентів, чи хочуть вони змін, чи усвідомлюють вони, що це буде. Луцький «політех» - це елітний освітній простір, боротьба за елітного абітурієнта, це комфорт і якість у всіх вимірах, які породжують конкурентоспроможного викладача і випускника», – висловився Петро Савчук.У Луцьку діє дві виборчі дільниці за адресами: вул.Львівська,75 та вул.Конякіна,5. Ще одна дна знаходиться у Коаелі на вулиці Заводській,23 та у смт Любешів на вул.Брестській,7

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