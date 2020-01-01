Тривають вибори ректора Луцького національного технічного університету
Сьогодні, 11:02
У Луцькому національному технічному університеті стартували вибори на посаду ректора.
Незважаючи на складнощі, які виникли через епідемію коронавірусу, студенти та працівники ЛНТУ таки почали голосувати із 9 ранку 22 жовтня.
Можливість зробити свій вибір буде до 15 години цього ж дня, далі виборча комісія підбиватиме результати.
Зазначимо, що із 2015 року вищий навчальний заклад очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Петро Савчук.
На посаду ректора ЛНТУ нині претендують:
Савчук Петро Петрович – чинний ректор університету;
Вахович Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, голова Волинської обласної ради;
Ковальчук Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор;
Ляшенко Оксана Миколаївна – доктор економічних наук, професор;
Детальніше ознайомитися із програмами кандидатів можна за посиланням.
До слова, у листопаді минулого року провели вибори ректора СНУ імені Лесі Українки. Перемогу здобув доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось.
Голова Волинської обласної ради, а нині ще й кандидатка на посаду ректора Ірина Вахович прибула на голосування разом зі своєю групою підтримки. Каже, що впевнена в перемозі, адже бореться, перш за все, не за посаду, а за налагодження менеджменту і справедливості.
«Університет насправді потребує системних змін для того, аби допомогти рідному університету, адже я тут навчалася і працюю вже 21 рік на різних посадах», – говорить Ірина Михайлівна.
Петро Савчук на виборчій дільниці перебуває із самого ранку, зазначає, що вибори – певне перезавантаження для вищого навчального закладу.
«Це випробування, перш за все, не для кандидатів, які балотуються, а для викладачів і студентів, чи хочуть вони змін, чи усвідомлюють вони, що це буде. Луцький «політех» - це елітний освітній простір, боротьба за елітного абітурієнта, це комфорт і якість у всіх вимірах, які породжують конкурентоспроможного викладача і випускника», – висловився Петро Савчук.
У Луцьку діє дві виборчі дільниці за адресами: вул.Львівська,75 та вул.Конякіна,5. Ще одна дна знаходиться у Коаелі на вулиці Заводській,23 та у смт Любешів на вул.Брестській,7
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Незважаючи на складнощі, які виникли через епідемію коронавірусу, студенти та працівники ЛНТУ таки почали голосувати із 9 ранку 22 жовтня.
Можливість зробити свій вибір буде до 15 години цього ж дня, далі виборча комісія підбиватиме результати.
Зазначимо, що із 2015 року вищий навчальний заклад очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Петро Савчук.
На посаду ректора ЛНТУ нині претендують:
Савчук Петро Петрович – чинний ректор університету;
Вахович Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, голова Волинської обласної ради;
Ковальчук Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор;
Ляшенко Оксана Миколаївна – доктор економічних наук, професор;
Детальніше ознайомитися із програмами кандидатів можна за посиланням.
До слова, у листопаді минулого року провели вибори ректора СНУ імені Лесі Українки. Перемогу здобув доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось.
Голова Волинської обласної ради, а нині ще й кандидатка на посаду ректора Ірина Вахович прибула на голосування разом зі своєю групою підтримки. Каже, що впевнена в перемозі, адже бореться, перш за все, не за посаду, а за налагодження менеджменту і справедливості.
«Університет насправді потребує системних змін для того, аби допомогти рідному університету, адже я тут навчалася і працюю вже 21 рік на різних посадах», – говорить Ірина Михайлівна.
Петро Савчук на виборчій дільниці перебуває із самого ранку, зазначає, що вибори – певне перезавантаження для вищого навчального закладу.
«Це випробування, перш за все, не для кандидатів, які балотуються, а для викладачів і студентів, чи хочуть вони змін, чи усвідомлюють вони, що це буде. Луцький «політех» - це елітний освітній простір, боротьба за елітного абітурієнта, це комфорт і якість у всіх вимірах, які породжують конкурентоспроможного викладача і випускника», – висловився Петро Савчук.
У Луцьку діє дві виборчі дільниці за адресами: вул.Львівська,75 та вул.Конякіна,5. Ще одна дна знаходиться у Коаелі на вулиці Заводській,23 та у смт Любешів на вул.Брестській,7
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