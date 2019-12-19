Під Луцьком – потрійна аварія: є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 13:59
22 жовтня на повороті села Тарасове Луцького району зіткнулися чотири автомобілі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили свідки ДТП.
Інформацію про ДТП підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині. Розповіли, зіткнулися автомобілі Ford Skorpio, Skoda Octavia, Peugeot206 та ВАЗ 2108.
Патрульні на місце події встановили, що при виїзді з АЗС водій Skoda Octavia не пропустив ВАЗ, що рухався в напрямку з м. Луцька, допустивши зіткнення, а саме в заднє праве крило, після чого вдаряє Ford в задню частину автомобіля, якого від удару розвернуло, що в свою чергу допустив зіткнення з Peugeot206.
Внаслідок зіктнення, пасажира Peugeot госпіталізували до лікарні.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили свідки ДТП.
Інформацію про ДТП підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині. Розповіли, зіткнулися автомобілі Ford Skorpio, Skoda Octavia, Peugeot206 та ВАЗ 2108.
Патрульні на місце події встановили, що при виїзді з АЗС водій Skoda Octavia не пропустив ВАЗ, що рухався в напрямку з м. Луцька, допустивши зіткнення, а саме в заднє праве крило, після чого вдаряє Ford в задню частину автомобіля, якого від удару розвернуло, що в свою чергу допустив зіткнення з Peugeot206.
Внаслідок зіктнення, пасажира Peugeot госпіталізували до лікарні.
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