У Луцьку підпалили BMW
Сьогодні, 09:50
Увечері 22 жовтня на вулиці Володимирській у Луцьку горів автомобіль BMW Х5 2013 року випуску.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.
У секторі комунікації поліції області підтвердили інформацію про пожежу й те, що ймовірна причина – підпал автівки.
Відомо, що вогонь погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Частину автомобіля вогонь повністю знищив, ще частину – пошкодив.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.
У секторі комунікації поліції області підтвердили інформацію про пожежу й те, що ймовірна причина – підпал автівки.
Відомо, що вогонь погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Частину автомобіля вогонь повністю знищив, ще частину – пошкодив.
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