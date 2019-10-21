У Луцьку підпалили BMW





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.



У секторі комунікації поліції області підтвердили інформацію про пожежу й те, що ймовірна причина – підпал автівки.



Відомо, що вогонь погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.



Частину автомобіля вогонь повністю знищив, ще частину – пошкодив.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 22 жовтня на вулиці Володимирській у Луцьку горів автомобіль BMW Х5 2013 року випуску.Про цеповідомили у пресслужбі волинських рятувальників.У секторі комунікації поліції області підтвердили інформацію про пожежу й те, що ймовірна причина – підпал автівки.Відомо, що вогонь погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.Частину автомобіля вогонь повністю знищив, ще частину – пошкодив.

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