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У Луцьку підпалили BMW

У Луцьку підпалили BMW
Увечері 22 жовтня на вулиці Володимирській у Луцьку горів автомобіль BMW Х5 2013 року випуску.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.

У секторі комунікації поліції області підтвердили інформацію про пожежу й те, що ймовірна причина – підпал автівки.

Відомо, що вогонь погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Частину автомобіля вогонь повністю знищив, ще частину – пошкодив.

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Теги: пожежа, автомобіль, BMW, Луцьк, Володимирська
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