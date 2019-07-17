Звільнили головного митника Волині





Про це йдеться на сторінці Державної митної служби України.



Так, 23 жовтня, крім керівника Волинської митниці Ігоря Вісьтака, від виконання обов’язків начальників митниці Держмитслужби

звільнили керівників: Київської (Сличко С.В.), Галицької (Цабак В.Я.), Буковинської (Терещук Ю.В.), Дніпровської (Мусієнко О.І.),

Координаційно-моніторингової (Нідерман С.С.) митниць.



Незабаром будуть призначені нові очільники цих митниць Держмитслужби, серед основних завдань яких буде забезпечення збереження курсу на реформування митниці та налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів.



Нагадаємо, Ігор Вісьтак виконував обов'язки керівника Волинської митниці Держмитслужби з з березня цього року.

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