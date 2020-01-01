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На Волині чоловік погрожував підірвати відділення поліції: приміщення обгородили сигнальною стрічкою

На Волині чоловік погрожував підірвати відділення поліції: приміщення обгородили сигнальною стрічкою
Чоловік проніс предмет, схожий гранату, до Рожищенського відділення поліції.

Про інцидент у фейсбуці повідомила громадська діячка з Рожища Ірина Ющук.

"Хтось погрожує підірвати поліцію", - написала вона.

Із фото видно, що приміщення обгородили сигнальною стрічкою. На місці події працюють надзвичайники.

У секторі комунікації поліції Волині розповіли, що сьогодні, 26 жовтня, приблизно о 16:00 до Рожищенського відділення поліції звернувся чоловік, який мав намір написати заяву про крадіжку. Під час оформлення документів чоловік із кишені вийняв предмет, схожий на гранату. Поліцейські негайно викликали на місце спеціалістів вибухотехнічної служби. Місце події оточили. Наразі із чоловіком спілкуються слідчі. На місце події виїжджали вибухотехніки. Під час огляду встановили, що предтет не є вибухонебезпечним. Це – макет гранати Ф1, не споряджений зарядом вибухової речовини.

На Волині чоловік погрожував підірвати відділення поліції: приміщення обгородили сигнальною стрічкою


Фото Ірини Ющук

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Теги: Рожище, поліція, замінування
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