На підприємствах Волині псевдоінспектори Держпраці влаштовують перевірки





Про це



Зокрема, до підприємців приходять шахраї під виглядом державних інспекторів Держпраці, які нібито збираються перевіряти питання укладання трудових договорів та оплати праці найманих працівників.



Звертають увагу, що під час інспекційних відвідувань суб’єкт господарювання має право вимагати в осіб, які прийшли для здійснення перевірки, пред’явити службові посвідчення і направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця та переписати дані службових посвідчень. Якщо вказані особи відмовляються надати документи, необхідно викликати поліцію для з’ясування їх повноважень.



Співробітники Держпраці, у яких немає службових посвідчень та направлення на проведення перевірки, не мають права здійснювати перевірки. Суб’єкт господарювання має право не допускати осіб, що прибули з метою перевірки, якщо вони не пред’явили вказаних документів.



У разі виникнення підозри слід звертатися до підрозділів Національної поліції або органів Держпраці.



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