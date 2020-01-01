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На Волині – новий відповідальний за «війну» з коронавірусом

На Волині – новий відповідальний за «війну» з коронавірусом
На Волині змінили керівника робіт із ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
регіонального рівня, пов’язаної з поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відповідне розпорядження підписав перший заступник голови ОДА Сергій Мовенко. Нагадаємо, що сам голова ОДА Юрій Погуляйко наразі перебуває на лікарняному через те, що захворів на коронавірус.

Так, замість заступника голови ОДА Олександра Троханенка «відповідальним за коронавірус» в області призначили новопризначеного заступника голови ОДА Ігоря Чуліпу.

Нагадаємо, від початку пандемії «коронавірусні» питання курувала тепер вже ексзаступниця Погуляйка Тетяна Щербак, а після її звільнення – Олександр Троханенко.

Раніше Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло, чим опікуватиметься новий заступник Погуляйка Ігор Чуліпа і які райони за ним «закріпили».

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Теги: заступник ОДА, Чуліпа, коронавірус
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