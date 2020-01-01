Скандал у Ковелі: Унігу запідозрили у підробці документів, поліція з’ясовує деталі

На засідання Ковельської територіальної виборчої комісії довелося викликати поліцію: у документах, поданих кандидатом на посаду міського голови від партії «Слуга Народу», голова комісії побачила ознаки ймовірної підробки.Інцидент стався у Ковелі на засіданні ТВК увечері вівторка 27 жовтня, інформує власкорСкандал навколо виборів Ковельського міського голови набирає обертів. Вранці вівторка 27 жовтня кандидат від «Слуги Народу» Олег Уніга заявив, що підготував 14 скарг до Ковельської територіальної виборчої комісії. В них, мовляв, ідеться про порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів на 14 виборчих дільницях. Скаржник стверджує: члени комісії під час підрахунку голосів бюлетені з голосом за Унігу клали на користь іншого кандидата –Однак увечері вівторка події почали розгортатися стрімко й непередбачувано. О 18:00, коли розпочалося засідання Ковельської ТВК, голова комісіївикликала поліцію та повідомила про злочин.Виявилося, що до згаданих вище скарг Олег Уніга додав ще й акти про порушення виборчого законодавства з описом суті порушень та підписами свідків цих порушень. Але з’ясувалося, що на всіх актах стоїть підпис одного й того самого свідка – самого Олега Уніги.Згідно з вимогами Виборчого кодексу, перед початком підрахунку голосів приміщення виборчої комісії зачиняють – не можна ні зайти, ні вийти. Таке правило діє доти, поки підрахунок голосів не закінчиться. За його дотриманням на кожній дільниці стежить поліція.Отож очевидно, що Олег Уніга ніяк не міг перебувати одночасно у 14-ти різних приміщеннях, де відбувався підрахунок голосів. Саме тому голова Ковельської ТВК Олександра Кузьмич і запідозрила, що акти про порушення можуть бути підроблені. І викликала поліцію.Cлідчі поліції, прибувши до ТВК, почали з’ясовувати обставини складання актів. Зателефонували головам комісій, на дільницях яких, згідно з поданими Унігою актами, сталися порушення. Голови ДВК заявляли: Олега Уніги під час підрахунку голосів в приміщенні ДВК не було.Окрім того, як розповів один з голів ДВК, членкиню його комісії... запрошували до міського штабу партії «Слуга народу». Там, розповіла жінка, від неї вимагали підписати акт, згідно з яким вона мала б визнати себе свідком порушення при підрахунку голосів. Робити це вона відмовилася, заявивши, що не може підписувати акт про те, чого не було насправді.Представники Нацполіції звернулися до присутнього у приміщенні ТВК Олега Уніги за поясненнями. Запитали, як він міг одночасного перебувати в 14 різних приміщеннях Ковельської ОТГ. Уніга попросив правоохоронців зачекати, мовляв, це питання він повинен обговорити з юристом. Вийшов з приміщення ТВК і зник.В результаті Нацполіція вилучила як докази усі документи, які приніс Олег Уніга до Ковельської ТВК.***Цікава деталь: на актах про порушення виборчого законодавства стоять підписи не лише Олега Уніги, а й двох інших свідків. Усі вони – члени ДВК або спостерігачі від партії «Слуга Народу». Якщо слідство встановить, що акти були складені не на виборчій дільниці, а в іншому приміщенні на прохання партійного керівництва «Слуги Народу» – усім цим підписантам загрожуватиме кримінальна відповідальність за фальсифікацію документівгрупою осіб за попередньою змовою. Аби уникнути цього, члени ДВК можуть добровільно прийти до Ковельського міського управління УМВС та дати пояснення щодо обставин складання цих актів.