Де у Луцьку та на Волині сидітимуть без світла 29 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
09:00-17:00. с. Рогожани вул. Незалежності, м. Володимир-Волинський вул. Мазепи, вул. Калнишевського, вул. Федьковича, школа, с/р, клуб, СГГП «Білин» с. Білин – повністю.
Горохівський район
13:00-17:00. Вул. Середня.
10:00-13:00. СГ Еліта, Башня, Вул. Шкільна. с.Новостав
10:00-12:00. ФОП Гребенюк В.В.,гуртівня,свинарник,майстерня Вул.Берестецька.
12:00-14:00. Смт Марянівка, ВЖКГ, Селищна Рада, пож депо, ПП Ковальчук, ПП Тимчук, ПП Гаврись, ПП Притолюк, ПП Шеремета, ФК Марянівка, ПП Лугановська, ФО Рубаха, Тзов МОПЛТД, Тзов Приватофіс, Вул.Заводська, Незалежності, Піонерська, Соборності.
Ківерцівський район
9:00-17:00. с. Вишнів дачний масив, с.Сильне , вул.Селянська,
с. Дерно – дитсадок,медпункт, клуб, АТС
ТзОВ "Елегант" – будинок побуту
ФОП Левашов В.О. - магазин
Олицьке ССТ - магазин
вул.Спеціалістів, 5-41,
вул.Першотравнева, 1-11 ,
вул.Жовтнева, 36-71
10:00-15:00. с. Небіжка
вул. М.Вовчка
Ковельський район
9:00-17:00. Білинська сільська Рада, Колодяжненська сільська Рада, ФОП Лисюк В.А, Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватнеакціонерне товариство "Тур", ФОП Солов'янчук А.Ф, ФО Ющик С.Я
ФО Джулінський Л.Л, Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
ФОП Яцків Г.М, ТзОВ "Притані"
ФОП Хом'як О.Я, Ковельське МТМО
ФОП Ткачук О.В, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", ФОП Ющик М.Я
ФОП Зінчук О.С, ФОП Спичак М.І
ФОП Ревчук В.О, Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин
Свято-Іоано-богословська громада Української
православної церкви с.Скулин, ФОП ОніщукВ.П
ФОП Коваль О.С, Церква Адвентистів 7-годня
Державне підприємство,"Ковельське лісове господарство",
с.Колодяжне
с.Білин
с.Стеблі
с.Скулин
ФО Чабан К.А, ПП "Електрон"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА"ПП "Аміла-Плюс"
ФОП Цюпко В.І,Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1, ФОП Мартинюк Р.Ю
ФОП Мірчук О.М м.Ковель
місто Луцьк
13:30-17:00. Садовий масив «Маяк». вул. Дубнівська
Любомльський та Шацький райони
8:00-17:00. КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Сільська рада с. Ростань
СВК ім.Суворова
.с.Зачернеччя
СГВК "Мрія"
СВК "Украіна"ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"
ФОП Кузьмич М.А.
ФОП Натальчук Степан Іванович, смт Шацьк
ФОП Міщук Валерій Васильович
Любомльське споживче товариство
П-ць Дубій Надія Арсентіївна
ФОП Трачук Руслан Миколайович
вулЗалізнична, Володимирська, Машівська, пров.Вишнівський
Любешівський район
10:00 - 17:00 с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин), с.Гірки (х.Петелиха), ФАП, Магазини, лісопилкис. Міжгайці
місто Нововолинськ
9:00-17:00. Ресторан «Три бобри»
Дачний масив «Прикордонник»
Рожищенський район
9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с.Козин, вул.Жовтнева, Миру, с.Пожарки (повністю)
м.Рожище відділення банку, офіс, магазин
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю)
Старовижівський район
09:00 -17:00. с Поліське вул Л.Українки,1-го Травня,Садова
10:00-17:00. Контора лісництва с Буцинь вул Горна
Турійський район
10:00-16:30. ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, а , Перевалівська с/р- млин, ДКУ, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня, ФОП Сиротюк М.П.- майстерня, млин, клуб, ФОП Здрок Т.Р.- магазин, ТРСТ- магазин, ФАП, с. Перевали, Осерби, Охітники
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
09:00-17:00. с. Рогожани вул. Незалежності, м. Володимир-Волинський вул. Мазепи, вул. Калнишевського, вул. Федьковича, школа, с/р, клуб, СГГП «Білин» с. Білин – повністю.
Горохівський район
13:00-17:00. Вул. Середня.
10:00-13:00. СГ Еліта, Башня, Вул. Шкільна. с.Новостав
10:00-12:00. ФОП Гребенюк В.В.,гуртівня,свинарник,майстерня Вул.Берестецька.
12:00-14:00. Смт Марянівка, ВЖКГ, Селищна Рада, пож депо, ПП Ковальчук, ПП Тимчук, ПП Гаврись, ПП Притолюк, ПП Шеремета, ФК Марянівка, ПП Лугановська, ФО Рубаха, Тзов МОПЛТД, Тзов Приватофіс, Вул.Заводська, Незалежності, Піонерська, Соборності.
Ківерцівський район
9:00-17:00. с. Вишнів дачний масив, с.Сильне , вул.Селянська,
с. Дерно – дитсадок,медпункт, клуб, АТС
ТзОВ "Елегант" – будинок побуту
ФОП Левашов В.О. - магазин
Олицьке ССТ - магазин
вул.Спеціалістів, 5-41,
вул.Першотравнева, 1-11 ,
вул.Жовтнева, 36-71
10:00-15:00. с. Небіжка
вул. М.Вовчка
Ковельський район
9:00-17:00. Білинська сільська Рада, Колодяжненська сільська Рада, ФОП Лисюк В.А, Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватнеакціонерне товариство "Тур", ФОП Солов'янчук А.Ф, ФО Ющик С.Я
ФО Джулінський Л.Л, Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
ФОП Яцків Г.М, ТзОВ "Притані"
ФОП Хом'як О.Я, Ковельське МТМО
ФОП Ткачук О.В, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", ФОП Ющик М.Я
ФОП Зінчук О.С, ФОП Спичак М.І
ФОП Ревчук В.О, Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин
Свято-Іоано-богословська громада Української
православної церкви с.Скулин, ФОП ОніщукВ.П
ФОП Коваль О.С, Церква Адвентистів 7-годня
Державне підприємство,"Ковельське лісове господарство",
с.Колодяжне
с.Білин
с.Стеблі
с.Скулин
ФО Чабан К.А, ПП "Електрон"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА"ПП "Аміла-Плюс"
ФОП Цюпко В.І,Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1, ФОП Мартинюк Р.Ю
ФОП Мірчук О.М м.Ковель
місто Луцьк
13:30-17:00. Садовий масив «Маяк». вул. Дубнівська
Любомльський та Шацький райони
8:00-17:00. КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Сільська рада с. Ростань
СВК ім.Суворова
.с.Зачернеччя
СГВК "Мрія"
СВК "Украіна"ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"
ФОП Кузьмич М.А.
ФОП Натальчук Степан Іванович, смт Шацьк
ФОП Міщук Валерій Васильович
Любомльське споживче товариство
П-ць Дубій Надія Арсентіївна
ФОП Трачук Руслан Миколайович
вулЗалізнична, Володимирська, Машівська, пров.Вишнівський
Любешівський район
10:00 - 17:00 с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин), с.Гірки (х.Петелиха), ФАП, Магазини, лісопилкис. Міжгайці
місто Нововолинськ
9:00-17:00. Ресторан «Три бобри»
Дачний масив «Прикордонник»
Рожищенський район
9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с.Козин, вул.Жовтнева, Миру, с.Пожарки (повністю)
м.Рожище відділення банку, офіс, магазин
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю)
Старовижівський район
09:00 -17:00. с Поліське вул Л.Українки,1-го Травня,Садова
10:00-17:00. Контора лісництва с Буцинь вул Горна
Турійський район
10:00-16:30. ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, а , Перевалівська с/р- млин, ДКУ, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня, ФОП Сиротюк М.П.- майстерня, млин, клуб, ФОП Здрок Т.Р.- магазин, ТРСТ- магазин, ФАП, с. Перевали, Осерби, Охітники
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