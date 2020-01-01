Де у Луцьку та на Волині сидітимуть без світла 29 жовтня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



09:00-17:00. с. Рогожани вул. Незалежності, м. Володимир-Волинський вул. Мазепи, вул. Калнишевського, вул. Федьковича, школа, с/р, клуб, СГГП «Білин» с. Білин – повністю.



Горохівський район



13:00-17:00. Вул. Середня.



10:00-13:00. СГ Еліта, Башня, Вул. Шкільна. с.Новостав



10:00-12:00. ФОП Гребенюк В.В.,гуртівня,свинарник,майстерня Вул.Берестецька.



12:00-14:00. Смт Марянівка, ВЖКГ, Селищна Рада, пож депо, ПП Ковальчук, ПП Тимчук, ПП Гаврись, ПП Притолюк, ПП Шеремета, ФК Марянівка, ПП Лугановська, ФО Рубаха, Тзов МОПЛТД, Тзов Приватофіс, Вул.Заводська, Незалежності, Піонерська, Соборності.



Ківерцівський район



9:00-17:00. с. Вишнів дачний масив, с.Сильне , вул.Селянська,

с. Дерно – дитсадок,медпункт, клуб, АТС

ТзОВ "Елегант" – будинок побуту

ФОП Левашов В.О. - магазин

Олицьке ССТ - магазин

вул.Спеціалістів, 5-41,

вул.Першотравнева, 1-11 ,

вул.Жовтнева, 36-71



10:00-15:00. с. Небіжка

вул. М.Вовчка



Ковельський район



9:00-17:00. Білинська сільська Рада, Колодяжненська сільська Рада, ФОП Лисюк В.А, Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватнеакціонерне товариство "Тур", ФОП Солов'янчук А.Ф, ФО Ющик С.Я

ФО Джулінський Л.Л, Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Управління гуманітарної сфери виконавчого

комітету Колодяженської сільської ради

ФОП Яцків Г.М, ТзОВ "Притані"

ФОП Хом'як О.Я, Ковельське МТМО

ФОП Ткачук О.В, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", ФОП Ющик М.Я

ФОП Зінчук О.С, ФОП Спичак М.І

ФОП Ревчук В.О, Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин

Свято-Іоано-богословська громада Української

православної церкви с.Скулин, ФОП ОніщукВ.П

ФОП Коваль О.С, Церква Адвентистів 7-годня

Державне підприємство,"Ковельське лісове господарство",

с.Колодяжне

с.Білин

с.Стеблі

с.Скулин

ФО Чабан К.А, ПП "Електрон"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ

УКРАЇНА"ПП "Аміла-Плюс"

ФОП Цюпко В.І,Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1, ФОП Мартинюк Р.Ю

ФОП Мірчук О.М м.Ковель



місто Луцьк



13:30-17:00. Садовий масив «Маяк». вул. Дубнівська



Любомльський та Шацький райони



8:00-17:00. КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів

Сільська рада с. Ростань

СВК ім.Суворова

.с.Зачернеччя

СГВК "Мрія"

СВК "Украіна"ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"

ФОП Кузьмич М.А.

ФОП Натальчук Степан Іванович, смт Шацьк

ФОП Міщук Валерій Васильович

Любомльське споживче товариство

П-ць Дубій Надія Арсентіївна

ФОП Трачук Руслан Миколайович

вулЗалізнична, Володимирська, Машівська, пров.Вишнівський



Любешівський район



10:00 - 17:00 с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин), с.Гірки (х.Петелиха), ФАП, Магазини, лісопилкис. Міжгайці



місто Нововолинськ



9:00-17:00. Ресторан «Три бобри»

Дачний масив «Прикордонник»



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна

с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с.Козин, вул.Жовтнева, Миру, с.Пожарки (повністю)

м.Рожище відділення банку, офіс, магазин

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

с.Носачевичі (повністю)

смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.

с.Переспа (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Мар’янівка (повністю)

с.Линівка (повністю)

с.Трилісці (повністю)



Старовижівський район



09:00 -17:00. с Поліське вул Л.Українки,1-го Травня,Садова



10:00-17:00. Контора лісництва с Буцинь вул Горна



Турійський район



10:00-16:30. ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, а , Перевалівська с/р- млин, ДКУ, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня, ФОП Сиротюк М.П.- майстерня, млин, клуб, ФОП Здрок Т.Р.- магазин, ТРСТ- магазин, ФАП, с. Перевали, Осерби, Охітники



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00-17:00. с. Рогожани вул. Незалежності, м. Володимир-Волинський вул. Мазепи, вул. Калнишевського, вул. Федьковича, школа, с/р, клуб, СГГП «Білин» с. Білин – повністю.13:00-17:00. Вул. Середня.10:00-13:00. СГ Еліта, Башня, Вул. Шкільна. с.Новостав10:00-12:00. ФОП Гребенюк В.В.,гуртівня,свинарник,майстерня Вул.Берестецька.12:00-14:00. Смт Марянівка, ВЖКГ, Селищна Рада, пож депо, ПП Ковальчук, ПП Тимчук, ПП Гаврись, ПП Притолюк, ПП Шеремета, ФК Марянівка, ПП Лугановська, ФО Рубаха, Тзов МОПЛТД, Тзов Приватофіс, Вул.Заводська, Незалежності, Піонерська, Соборності.9:00-17:00. с. Вишнів дачний масив, с.Сильне , вул.Селянська,с. Дерно – дитсадок,медпункт, клуб, АТСТзОВ "Елегант" – будинок побутуФОП Левашов В.О. - магазинОлицьке ССТ - магазинвул.Спеціалістів, 5-41,вул.Першотравнева, 1-11 ,вул.Жовтнева, 36-7110:00-15:00. с. Небіжкавул. М.Вовчка9:00-17:00. Білинська сільська Рада, Колодяжненська сільська Рада, ФОП Лисюк В.А, Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватнеакціонерне товариство "Тур", ФОП Солов'янчук А.Ф, ФО Ющик С.ЯФО Джулінський Л.Л, Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медициниУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Колодяженської сільської радиФОП Яцків Г.М, ТзОВ "Притані"ФОП Хом'як О.Я, Ковельське МТМОФОП Ткачук О.В, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", ФОП Ющик М.ЯФОП Зінчук О.С, ФОП Спичак М.ІФОП Ревчук В.О, Релігійна грамада ЄХБ с.СкулинСвято-Іоано-богословська громада Українськоїправославної церкви с.Скулин, ФОП ОніщукВ.ПФОП Коваль О.С, Церква Адвентистів 7-годняДержавне підприємство,"Ковельське лісове господарство",с.Колодяжнес.Білинс.Стебліс.СкулинФО Чабан К.А, ПП "Електрон"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФУКРАЇНА"ПП "Аміла-Плюс"ФОП Цюпко В.І,Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1, ФОП Мартинюк Р.ЮФОП Мірчук О.М м.Ковель13:30-17:00. Садовий масив «Маяк». вул. Дубнівська8:00-17:00. КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівСільська рада с. РостаньСВК ім.Суворова.с.ЗачернеччяСГВК "Мрія"СВК "Украіна"ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"ФОП Кузьмич М.А.ФОП Натальчук Степан Іванович, смт ШацькФОП Міщук Валерій ВасильовичЛюбомльське споживче товариствоП-ць Дубій Надія АрсентіївнаФОП Трачук Руслан МиколайовичвулЗалізнична, Володимирська, Машівська, пров.Вишнівський10:00 - 17:00 с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин), с.Гірки (х.Петелиха), ФАП, Магазини, лісопилкис. Міжгайці9:00-17:00. Ресторан «Три бобри»Дачний масив «Прикордонник»9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільнас.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с.Козин, вул.Жовтнева, Миру, с.Пожарки (повністю)м.Рожище відділення банку, офіс, магазинс.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Мар’янівка (повністю)с.Линівка (повністю)с.Трилісці (повністю)09:00 -17:00. с Поліське вул Л.Українки,1-го Травня,Садова10:00-17:00. Контора лісництва с Буцинь вул Горна10:00-16:30. ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, а , Перевалівська с/р- млин, ДКУ, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня, ФОП Сиротюк М.П.- майстерня, млин, клуб, ФОП Здрок Т.Р.- магазин, ТРСТ- магазин, ФАП, с. Перевали, Осерби, Охітники

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