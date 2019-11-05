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В Німеччині в страшній ДТП загинув молодий волинянин, – ЗМІ

В Німеччині в страшній ДТП загинув молодий волинянин, – ЗМІ
28-го жовтня вночі у Німеччині трапилася смертельна ДТП. За кермом автівки перебував нововолинець.

Як повідомляє БУГ, посилаючись на видання Moz.de, аварія сталася між Зісаром та Волліном у напрямку Берліна.

Через ДТП з вантажівкою DAF, яка трапилася раніше на трасі, сформувалися затори. Вантажівка Iveco Daily на швидкості в’їхала в іншу машину, що стояла в кінці пробки. Водій загинув на місці.

Відомо, що за кермом Iveco Daily був 24-річний нововолинець.

В Німеччині в страшній ДТП загинув молодий волинянин, – ЗМІ
В Німеччині в страшній ДТП загинув молодий волинянин, – ЗМІ
В Німеччині в страшній ДТП загинув молодий волинянин, – ЗМІ

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Теги: смертельна аварія, Німеччина, волинянин
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