В Німеччині в страшній ДТП загинув молодий волинянин, – ЗМІ
Сьогодні, 18:55
28-го жовтня вночі у Німеччині трапилася смертельна ДТП. За кермом автівки перебував нововолинець.
Як повідомляє БУГ, посилаючись на видання Moz.de, аварія сталася між Зісаром та Волліном у напрямку Берліна.
Через ДТП з вантажівкою DAF, яка трапилася раніше на трасі, сформувалися затори. Вантажівка Iveco Daily на швидкості в’їхала в іншу машину, що стояла в кінці пробки. Водій загинув на місці.
Відомо, що за кермом Iveco Daily був 24-річний нововолинець.
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Як повідомляє БУГ, посилаючись на видання Moz.de, аварія сталася між Зісаром та Волліном у напрямку Берліна.
Через ДТП з вантажівкою DAF, яка трапилася раніше на трасі, сформувалися затори. Вантажівка Iveco Daily на швидкості в’їхала в іншу машину, що стояла в кінці пробки. Водій загинув на місці.
Відомо, що за кермом Iveco Daily був 24-річний нововолинець.
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