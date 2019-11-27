У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора





Виборчі дільниці на Волині, яких є чотири, відкрили вчасно о 9 ранку, 29 жовтня.



Нагадаємо, у першому турі, який відбувся тижнем раніше, жоден із чотирьох кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців. Петро Савчук, який попередньо отримав 39,98% підтримки, та голова Волинської обласної ради, професор Ірина Вахович із результатом у 46,16%.



До слова, обидва кандидати із самого ранку перебувають на дільниці у одному із корпусів вишу, спілкуючись із виборцями.



Зазначимо, що у зв’язку із пандемією коронавірусу під час виборів ретельно стежать за тим, аби усі дотримувалися протиепідемічних вимог: на вході міряють температуру, пропонують рукавички та маски.



Як стало відомо раніше, наглядова рада ЛНТУ висловила свою підтримку Ірині Вахович.



Станом на 11 ранку проголосувало майже 40% усіх виборців (Із 571 – 222 особи).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому національному технічному університеті розпочався другий тур голосування за кандидата на посаду ректора вишу.Виборчі дільниці на Волині, яких є чотири, відкрили вчасно о 9 ранку, 29 жовтня.Нагадаємо, у першому турі, який відбувся тижнем раніше, жоден із чотирьох кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців. У другий тур вийшли двоє головних опонентів – чинний ректор вищого навчального закладу, який попередньо отримав 39,98% підтримки, та голова Волинської обласної ради, професоріз результатом у 46,16%.До слова, обидва кандидати із самого ранку перебувають на дільниці у одному із корпусів вишу, спілкуючись із виборцями.Зазначимо, що у зв’язку із пандемією коронавірусу під час виборів ретельно стежать за тим, аби усі дотримувалися протиепідемічних вимог: на вході міряють температуру, пропонують рукавички та маски.Як стало відомо раніше, наглядова рада ЛНТУСтаном на 11 ранку проголосувало майже 40% усіх виборців (Із 571 – 222 особи).

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