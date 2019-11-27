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У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора

У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора
У Луцькому національному технічному університеті розпочався другий тур голосування за кандидата на посаду ректора вишу.

Виборчі дільниці на Волині, яких є чотири, відкрили вчасно о 9 ранку, 29 жовтня.

Нагадаємо, у першому турі, який відбувся тижнем раніше, жоден із чотирьох кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців. У другий тур вийшли двоє головних опонентів – чинний ректор вищого навчального закладу Петро Савчук, який попередньо отримав 39,98% підтримки, та голова Волинської обласної ради, професор Ірина Вахович із результатом у 46,16%.

До слова, обидва кандидати із самого ранку перебувають на дільниці у одному із корпусів вишу, спілкуючись із виборцями.

Зазначимо, що у зв’язку із пандемією коронавірусу під час виборів ретельно стежать за тим, аби усі дотримувалися протиепідемічних вимог: на вході міряють температуру, пропонують рукавички та маски.

Як стало відомо раніше, наглядова рада ЛНТУ висловила свою підтримку Ірині Вахович.

Станом на 11 ранку проголосувало майже 40% усіх виборців (Із 571 – 222 особи).

У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора
У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора
У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора
У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора
У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора
У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора
У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора
У луцькому «політесі» стартував другий тур виборів ректора

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Теги: Луцьк, політех, НТУУ, вибори, ректор
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