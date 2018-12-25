Незряча луцька волонтерка передала військовим на схід чергову партію рукавичок з посланням

Валентина Мазурик.



Вона не бачить, а 2 роки тому ще й не чула. Тому зайнятися благодійністю було для нею справою життя. І так уже 6 років жінка наосліп в’яже тепло українським солдатам. Про це йдеться в



Зважаючи на те, що зими останнім часом малосніжні волонтерка компонувала кольори так, щоб вони підходили війсковим залежно від їхнього місця несення служби.



"В 2014 році почала вчитися в'язати, а вже у 2015 - віддала першу партію рукавиць. Працюю по 14-15 годин, практично весь час, скільки можна - стільки я й в'яжу", - розповіла Валентина Мазурик.



Клубки ниток за кольорами їй розкладають зрячі люди, а далі вже на дотик вона знає де і що лежить.



"Я хочу, щоб війна скоріше закінчилась. Якщо кожен буде для цього робити хоч щось, то вона може і закінчиться трішки скоріше", - сподівається незряча волонтерка.



Партію рукавиць направлять в 204-ту бригаду тактичної авіації ім. Олександра Покришкіна.



"Ці рукавиці будуть згірівати не тільки руки, а ще і душу", - зауважив капелан льотної бригади протоієрей Олександр Вронський.



Частину рукавичок через капелана волонтерка передала ще й Луцькому прикордонному загону.





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