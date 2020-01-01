У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових

У селі Великий Омеляник, що поблизу Луцька, у вікно домівкита її сім’ї влучила куля. Жінка звинувачує у цьому нацгвардійців.Про це жінка розповілаПодія, яка неабияк налякала жителів будинку, сталася учора, 29 жовтня, майже опівдні. Куля пробила москітну сітку та скляну секцію вікна. Наталія Ковальчук одразу ж викликала поліцію.За словами жінки, поліція, що прибула на місце події, сповістила представників Нацгвардії, оскільки приблизно за 4 кілометри від будинку – полігон, де відбуваються військові стрільбища Луцького батальйону Нацгвардії. Тож і представники цієї структури приїхали до будинку. Більше того, жінка навіть запевняє, що військові визнали, що куля – їхня й на словах вибачилися. Щоправда, у пресслужбі військової частини № 1141 Національної гвардії України, що у місті Луцьку, цю інформацію не підтверджують.Запевняють, що нацгвардійці, які співпрацюють з поліцією, про ситуацію дізналися з лінії «102». Мовляв, оскільки недалеко полігон військової частини, то виїхали. У вікні справді була куля, але, на переконання пресслужби військових, кому вона належить – наразі невідомо. Тож має бути проведена балістична експертиза і інші дослідження.У секторі комунікації поліції Волині з цього приводу повідомили, що відомості зареєстрували до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні праоворушення та інші події. Матеріали будуть скеровані до військової прокуратири для прийняття процесуального рішення.Наталія Ковальчук, у будинок якої влучила куля, та її родина – дуже налякані. Адже куля була спрямована у вікно спальні, де саме перебувала у тому числі і дитина. Тож жінка каже, що тепер боїться навіть пускати дитину гуляти на вулицю.«Я хочу, щоб ця подія мала розголос, а не була замовчана. Винні мають бути покарані», - каже жінка.