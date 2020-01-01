вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових

У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових
У селі Великий Омеляник, що поблизу Луцька, у вікно домівки Наталії Ковальчук та її сім’ї влучила куля. Жінка звинувачує у цьому нацгвардійців.

Про це жінка розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.

Подія, яка неабияк налякала жителів будинку, сталася учора, 29 жовтня, майже опівдні. Куля пробила москітну сітку та скляну секцію вікна. Наталія Ковальчук одразу ж викликала поліцію.

За словами жінки, поліція, що прибула на місце події, сповістила представників Нацгвардії, оскільки приблизно за 4 кілометри від будинку – полігон, де відбуваються військові стрільбища Луцького батальйону Нацгвардії. Тож і представники цієї структури приїхали до будинку. Більше того, жінка навіть запевняє, що військові визнали, що куля – їхня й на словах вибачилися. Щоправда, у пресслужбі військової частини № 1141 Національної гвардії України, що у місті Луцьку, цю інформацію не підтверджують.

Запевняють, що нацгвардійці, які співпрацюють з поліцією, про ситуацію дізналися з лінії «102». Мовляв, оскільки недалеко полігон військової частини, то виїхали. У вікні справді була куля, але, на переконання пресслужби військових, кому вона належить – наразі невідомо. Тож має бути проведена балістична експертиза і інші дослідження.

У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових


У секторі комунікації поліції Волині з цього приводу повідомили, що відомості зареєстрували до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні праоворушення та інші події. Матеріали будуть скеровані до військової прокуратири для прийняття процесуального рішення.

Наталія Ковальчук, у будинок якої влучила куля, та її родина – дуже налякані. Адже куля була спрямована у вікно спальні, де саме перебувала у тому числі і дитина. Тож жінка каже, що тепер боїться навіть пускати дитину гуляти на вулицю.

«Я хочу, щоб ця подія мала розголос, а не була замовчана. Винні мають бути покарані», - каже жінка.

У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових
У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових
У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових
У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: куля, Луцьк, Нацгвардія, поліція, Великий Омеляник, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ВНУ імені Лесі Українки – нові декани і директори. СПИСОК
Сьогодні, 14:26
На Волині судитимуть злодія-рецидивіста, який влітку скоїв 7 крадіжок
Сьогодні, 14:04
У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових
Сьогодні, 13:54
Головна освітянка Луцька повідомила, чи повернуться учні до шкіл після канікул
Сьогодні, 13:49
Білорусь закрила кордон: на Волині вночі завернули 15 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
Схожі новини
У селі біля Луцька хочуть за 280 тисяч освітлити вулиці У селі біля Луцька хочуть за 280 тисяч освітлити вулиці
23 жовтень, 23:34
У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукували за розбещення неповнолітніх, насильство і зґвалтування У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукували за розбещення неповнолітніх, насильство і зґвалтування
07 вересень, 12:45
Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо
17 серпень, 22:57
На Волині поліція за два тижні склала 8 протоколів на заклади, які працювали після опівночі На Волині поліція за два тижні склала 8 протоколів на заклади, які працювали після опівночі
17 серпень, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ВНУ імені Лесі Українки – нові декани і директори. СПИСОК
Сьогодні, 14:26
 0
На Волині судитимуть злодія-рецидивіста, який влітку скоїв 7 крадіжок
Сьогодні, 14:04
 0
У вікно будинку під Луцьком влучила куля: його мешканка звинувачує військових
Сьогодні, 13:54
 0
Головна освітянка Луцька повідомила, чи повернуться учні до шкіл після канікул
Сьогодні, 13:49
 0
Білорусь закрила кордон: на Волині вночі завернули 15 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8