Ігоря Чайку офіційно оголосили мером Ковеля

Ковельська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів голови Ковельської ОТГ й озвучила ім’я переможця. Ним став тележурналістПро це у коментаріповідомила голова комісіїЗа її словами, засідання Ковельської міської ТВК досі триває. Утім, протокол щодо виборів міського голови вже озвучили.Тож, новим очільником Ковеля став тележурналіст Ігор Чайка (партія «За майбутнє»), який із невеликим відривом переміг у, який ішов на вибори від партії «Слуга народу».За словами Олександри Кузьмич, загалом за кандидатів на пост міського голови Ковеля проголосували 18 560 людей, але 368 бюлетенів визнали недійсними.За результатами підрахунку, Ігор Чайка набрав найбільшу кількість голосів виборців – 3 019, тоді як Олег Уніга, який посів другу позицію, – 2935. Різниця між двома кандидатами – 84 голоси.Зауважимо, що загалом на пост Ковельського міського голови було 15 претендентів.