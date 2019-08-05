Ротань викликав у юнацьку збірну України ексгравця «Волині»

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу Руслан Ротань викликав у розташування збірної колишнього гравця ФК "Волинь".Про це йдеться на сторінці ФК "Рух" за який зараз виступає Микола Кухаревич.В рамках кваліфікації до молодіжного єврофоруму «синьо-жовті» проведуть навчально-тренувальний збір і зіграють два офіційні поєдинки. 13 листопада молодіжна збірна України на виїзді протистоятиме Мальті, а 17 листопада - прийме вдома однолітків з Північної Ірландії.Для 19-річного нападника «Руху» це дебютний виклик до молодіжної збірної України.Микола Ігорович Кухаревич – народився 1 липня 2001 року в селі Удрицьк, Дубровицького району, виступає на позиції атакувального півзахисника та нападника клубу “Рух” (Львів).Футбольну кар’єру розпочав 2018 року у луцькій “Волині”. За юніорську (U-19) команду “хрестоносців” виступав протягом півтора сезону, за цей час зіграв 31 матч, в яких відзначився 17-а голами.У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. У футболці львівського клубу дебютував 23 серпня 2020 року в програному (2:5) виїзному поєдинку 1-о туру Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”. Микола вийшов на поле в стартовому складі, а на 55-й хвилині його замінив Богдан Оринчак.В кінці жовтня 2020 року журналіст Ігор Циганик повідомив, що Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів бельгійського клубу. Його представники збиралися приїхати подивитися на 19-річного футболіста в матчі проти “Динамо”, в якому “Рух” поступився 0:2.