Гарбузи і «криваві відбитки»: під будинком судді КСУ з Волині влаштували акцію протесту
Сьогодні, 22:22
Громадські активісти, ветерани АТО та майданівці влаштували акцію протесту під будинком судді Конституційного Суду України Петра Філюка, який знаходиться у селі Тарасове, що під Луцьком.
Акцію влаштували через рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та закриття доступу до декларацій чиновників і нардепів. Про це інформує Суспільне.
Кількадесят активістів о 19:00 прибули до будинку, який є у власності судді. Акцію анонсували напередодні. Біля будинку на активістів вже чекали правоохоронці.
Під воротами будинку активісти розклали полотна з відбитками "кривавих долонь" і кілька гарбузів зі свічками всередині. Присутні на акції учасники скандували: "відставка, або смерть".
Як розповів один з учасників акції, майданівець Богдан Климчук акцію проти судді КСУ, який родом з Луцька, невипадково влаштували 31 жовтня.
"Хоч хелловін це і не українське свято, прийшли в цей день, бо суддя Філюк - нечисть, яку потрібно виганяти".
Зі слів учасників акції, Петро Філюк у цьому будинку буває не часто, нині живе у Києві. Акція біля будинку судді тривала близько 20 хвилин. Потому активісти рушили до будівлі Апеляційного суду області.
Апеляційний суд області Петро Філюк очолював 15 років. 30 жовтня 2019-го його призначили суддею Конституційного Суду України.
Як розповів учасник акції Сергій Чуріков, волиняни вимагають звільнення Філюка з КСУ і скасування рішення суду, яке збурило багатьох українців.
Фото: Громадське.Волинь і Павло Данильчук
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Акцію влаштували через рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та закриття доступу до декларацій чиновників і нардепів. Про це інформує Суспільне.
Кількадесят активістів о 19:00 прибули до будинку, який є у власності судді. Акцію анонсували напередодні. Біля будинку на активістів вже чекали правоохоронці.
Під воротами будинку активісти розклали полотна з відбитками "кривавих долонь" і кілька гарбузів зі свічками всередині. Присутні на акції учасники скандували: "відставка, або смерть".
Як розповів один з учасників акції, майданівець Богдан Климчук акцію проти судді КСУ, який родом з Луцька, невипадково влаштували 31 жовтня.
"Хоч хелловін це і не українське свято, прийшли в цей день, бо суддя Філюк - нечисть, яку потрібно виганяти".
Зі слів учасників акції, Петро Філюк у цьому будинку буває не часто, нині живе у Києві. Акція біля будинку судді тривала близько 20 хвилин. Потому активісти рушили до будівлі Апеляційного суду області.
Апеляційний суд області Петро Філюк очолював 15 років. 30 жовтня 2019-го його призначили суддею Конституційного Суду України.
Як розповів учасник акції Сергій Чуріков, волиняни вимагають звільнення Філюка з КСУ і скасування рішення суду, яке збурило багатьох українців.
Фото: Громадське.Волинь і Павло Данильчук
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Коментарі 1
А пригадайте, як недавно і з якими потугами, з пунцовим обличчям, з шпаргалками і йорзанням на кріслі полішук Пєтя проходив переатестацію ! Як недолуго пояснював, звідки у нього появилася самовільно захоплена земля під Луцьком. Як проводжали підхаліми з хоругвами і краснопєніями його до Києва. Розумні вже тоді бачили його справжнє нутро. Зганьбив родину, зганьбив Волинь, зганьбив Україну !
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