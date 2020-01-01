Гарбузи і «криваві відбитки»: під будинком судді КСУ з Волині влаштували акцію протесту

Петра Філюка, який знаходиться у селі Тарасове, що під Луцьком.



Акцію влаштували через рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та закриття доступу до декларацій чиновників і нардепів. Про це інформує



Кількадесят активістів о 19:00 прибули до будинку, який є у власності судді. Акцію анонсували напередодні. Біля будинку на активістів вже чекали правоохоронці.





Під воротами будинку активісти розклали полотна з відбитками "кривавих долонь" і кілька гарбузів зі свічками всередині. Присутні на акції учасники скандували: "відставка, або смерть".



Як розповів один з учасників акції, майданівець Богдан Климчук акцію проти судді КСУ, який родом з Луцька, невипадково влаштували 31 жовтня.





"Хоч хелловін це і не українське свято, прийшли в цей день, бо суддя Філюк - нечисть, яку потрібно виганяти".



Зі слів учасників акції, Петро Філюк у цьому будинку буває не часто, нині живе у Києві. Акція біля будинку судді тривала близько 20 хвилин. Потому активісти рушили до будівлі Апеляційного суду області.



Апеляційний суд області Петро Філюк очолював 15 років. 30 жовтня 2019-го його призначили суддею Конституційного Суду України.





Як розповів учасник акції Сергій Чуріков, волиняни вимагають звільнення Філюка з КСУ і скасування рішення суду, яке збурило багатьох українців.



Фото: Громадське.Волинь і Павло Данильчук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадські активісти, ветерани АТО та майданівці влаштували акцію протесту під будинком судді Конституційного Суду України, який знаходиться у селі Тарасове, що під Луцьком.Акцію влаштували через рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та закриття доступу до декларацій чиновників і нардепів. Про це інформує Суспільне Кількадесят активістів о 19:00 прибули до будинку, який є у власності судді. Акцію анонсували напередодні. Біля будинку на активістів вже чекали правоохоронці.Під воротами будинку активісти розклали полотна з відбитками "кривавих долонь" і кілька гарбузів зі свічками всередині. Присутні на акції учасники скандували: "відставка, або смерть".Як розповів один з учасників акції, майданівецьакцію проти судді КСУ, який родом з Луцька, невипадково влаштували 31 жовтня."Хоч хелловін це і не українське свято, прийшли в цей день, бо суддя Філюк - нечисть, яку потрібно виганяти".Зі слів учасників акції, Петро Філюк у цьому будинку буває не часто, нині живе у Києві. Акція біля будинку судді тривала близько 20 хвилин. Потому активісти рушили до будівлі Апеляційного суду області.Апеляційний суд області Петро Філюк очолював 15 років. 30 жовтня 2019-го його призначили суддею Конституційного Суду України.Як розповів учасник акції, волиняни вимагають звільнення Філюка з КСУ і скасування рішення суду, яке збурило багатьох українців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію