Де завтра, 2 листопада, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 18:40
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 2 листопада, на деяких вулицях Луцька не буде світла.
Про це йдеться на сайті мерії Луцька.
Так, вимкнуть електроенергію за такими адресами:
з 09:00 до 12:00 - вул. Ківерцівська, 9-33, пров. Дорожній, пров. Комунальний;
з 09:00 до 17:00 - просп. Волі 44, 44А, 48, вул. Гнідавська 46-58,62,66-80, 63а, вул. Даньшина 1-11, 32-38, вул. Черняховського 2а.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це йдеться на сайті мерії Луцька.
Так, вимкнуть електроенергію за такими адресами:
з 09:00 до 12:00 - вул. Ківерцівська, 9-33, пров. Дорожній, пров. Комунальний;
з 09:00 до 17:00 - просп. Волі 44, 44А, 48, вул. Гнідавська 46-58,62,66-80, 63а, вул. Даньшина 1-11, 32-38, вул. Черняховського 2а.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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