вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де завтра, 2 листопада, не буде світла у Луцьку

Де завтра, 2 листопада, не буде світла у Луцьку
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 2 листопада, на деяких вулицях Луцька не буде світла.

Про це йдеться на сайті мерії Луцька.

Так, вимкнуть електроенергію за такими адресами:

з 09:00 до 12:00 - вул. Ківерцівська, 9-33, пров. Дорожній, пров. Комунальний;

з 09:00 до 17:00 - просп. Волі 44, 44А, 48, вул. Гнідавська 46-58,62,66-80, 63а, вул. Даньшина 1-11, 32-38, вул. Черняховського 2а.

Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають
Сьогодні, 19:18
Де завтра, 2 листопада, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 18:40
У розкладі руху поїзда «Ковель – Ізов – Червоноград» – зміни
Сьогодні, 18:00
Для Луцька куплять паркові лавки за майже 200 тисяч гривень
Сьогодні, 17:14
У Миколаєві п'яний чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю
Сьогодні, 16:29
Схожі новини
Де завтра, 20 жовтня, не буде світла у Луцьку Де завтра, 20 жовтня, не буде світла у Луцьку
19 жовтень, 19:07
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 22 квітня На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 22 квітня
21 квітень, 19:00
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 8 квітня На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 8 квітня
07 квітень, 19:00
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня
01 квітень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають
Сьогодні, 19:18
 0
Де завтра, 2 листопада, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 18:40
 0
У розкладі руху поїзда «Ковель – Ізов – Червоноград» – зміни
Сьогодні, 18:00
 0
Для Луцька куплять паркові лавки за майже 200 тисяч гривень
Сьогодні, 17:14
 0
У Миколаєві п'яний чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8