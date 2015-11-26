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На Волині застрелився бізнесмен

На Волині застрелився бізнесмен
У селищі Маневичі знайшли застреленим 68-річного чоловіка.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

За словами поліцейських, у середу, 28 жовтня, у чергову частину Маневицького ВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання виявили труп чоловіка 1952 року народження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У загиблого було вогнепальне поранення в області живота. Біля тіла виявили незареєстровану рушницю та передсмертну записку.

За інформацією місцевих жителів, чоловік – родом із Ковельського району, займався бізнесом. У Маневичах проживав разом із дружиною, яка й знайшла його тіло в альтанці поблизу дому. У волинянина залишилася донька.

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Теги: самогубство, бізнесмен, Маневичі
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