На Волині застрелився бізнесмен
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У селищі Маневичі знайшли застреленим 68-річного чоловіка.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
За словами поліцейських, у середу, 28 жовтня, у чергову частину Маневицького ВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання виявили труп чоловіка 1952 року народження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У загиблого було вогнепальне поранення в області живота. Біля тіла виявили незареєстровану рушницю та передсмертну записку.
За інформацією місцевих жителів, чоловік – родом із Ковельського району, займався бізнесом. У Маневичах проживав разом із дружиною, яка й знайшла його тіло в альтанці поблизу дому. У волинянина залишилася донька.
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
За словами поліцейських, у середу, 28 жовтня, у чергову частину Маневицького ВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання виявили труп чоловіка 1952 року народження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У загиблого було вогнепальне поранення в області живота. Біля тіла виявили незареєстровану рушницю та передсмертну записку.
За інформацією місцевих жителів, чоловік – родом із Ковельського району, займався бізнесом. У Маневичах проживав разом із дружиною, яка й знайшла його тіло в альтанці поблизу дому. У волинянина залишилася донька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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