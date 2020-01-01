На Волині патрульний ошукав свою колегу, виманивши у неї 20 тисяч гривень

Волинського патрульного судитимуть за шахрайство та підроблення документаЗазначається, що у січні 2020 року 26-річний патрульний розповів своїй 20-річній колезі, що може вирішити питання її вступу в один із волинських вишів на заочну форму навчання, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Поліцейська погодилась, але згодом спритний правоохоронець декілька разів брав із колеги гроші "за навчання" та "за навчальні матеріали", заволодівши в такий спосіб 20 тисячами гривень, а також організував виготовлення підробленого договору про надання освітніх послуг і надав жінці його копії.Викритий у цих злочинах патрульний відшкодував колезі завдану шкоду й невдовзі постане перед судом, який і обере йому міру покарання.