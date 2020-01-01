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На Волині патрульний ошукав свою колегу, виманивши у неї 20 тисяч гривень

На Волині патрульний ошукав свою колегу, виманивши у неї 20 тисяч гривень
Волинського патрульного судитимуть за шахрайство та підроблення документа

Зазначається, що у січні 2020 року 26-річний патрульний розповів своїй 20-річній колезі, що може вирішити питання її вступу в один із волинських вишів на заочну форму навчання, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Поліцейська погодилась, але згодом спритний правоохоронець декілька разів брав із колеги гроші "за навчання" та "за навчальні матеріали", заволодівши в такий спосіб 20 тисячами гривень, а також організував виготовлення підробленого договору про надання освітніх послуг і надав жінці його копії.

Викритий у цих злочинах патрульний відшкодував колезі завдану шкоду й невдовзі постане перед судом, який і обере йому міру покарання.



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Теги: патрульний, шахрайство, колега
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Коментарі 1
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Немає слів. Бачимо, що ну дуже "нормальних у лапках" людей із числа українців набирають для роботи в поліцію Волині. А ми прості громадяни ще сумніваємось: думаємо - поліція у нас в Україні чесна, порядка чи корумпована і жадібна до збагачення за рахунок колег, друзів. Дякуємо. Молодці, що хоча таких шахраїв висвітлюєте в ЗМІ.
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