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МОЗ радить українцям купити пульсоксиметри

МОЗ радить українцям купити пульсоксиметри
У Міністерстві охорони здоров'я порадили українцям не купувати медикаменти про запас, а якщо є можливість - купити пульсоксиметр і стежити за своїм здоров'ям.

Громадянам радять мати вдома прилад, який вимірює рівень насиченості крові киснем, що дуже важливо при коронавірусі.
Про це під час брифінгу в понеділок, 2 листопада, сказала заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микічак, - пише Кореспондент.

"Ми просимо не панікувати. Ми просимо бути вдумлими. Ми просимо не вимітати аптеки, наші аптечні установи, не викупляти всі ті препарати, які не несуть ніякої лікувальної дії ... якщо у Вас є додаткова копійка для того, щоб купити такі медикаменти про запас, - то краще купити для себе, для дому пульсоксиметр, який був би на рівні з апаратом для вимірювання тиску чи термометром в сім'ї. Сьогодні це важливо. Цим Ви підтримаєте і полегшите роботу сімейних лікарів, контролюючи особисто своє здоров'я", - сказала Микічак.

Вона також закликала не користуватися неперевіреними рекомендаціями і ні в якому разі не призначати собі медикаменти, особливо імунопротектори, імуномодулятори, антибіотики.

Довідка

Пульсоксиметр - апарат для вимірювання рівня насиченості крові киснем. Він може допомогти зафіксувати момент, коли через ускладнення COVID-19 у хворого виникає киснева недостатність.

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Теги: Україна, МОЗ, пульсикометр
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Коментарі 1
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