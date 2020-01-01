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На Волині зник хлопець

На Волині зник хлопець
На Волині розшукують Ромашка Антона Григоровича, 1994 року народження, мешканця села Липне Ківерцівського району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила Марія Ромашко.

За словами жінки, хлопець поставив телефон заряджатися і вийшов з дому 14 жовтня ввечері біля 21:00-21:30, не взявши ні грошей, ні документів із собою. Відтоді рідні його не бачили.

Був одягнений у сині джинси, синю картату сорочку, сині гумові капці, а також світловідбивний жилет із абревіатурою ЛАД ("Луцькавтодор"). Середньої тілобудови, русявий.

Усім, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування хлопця, просять повідомляти на лінію 102 або ж за телефоном: 068 358 61 61 (Марія).
На Волині зник хлопець

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Теги: розшук, Антон Ромашко
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