На Волині зник хлопець

Ромашка Антона Григоровича, 1994 року народження, мешканця села Липне Ківерцівського району.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила Марія Ромашко.



За словами жінки, хлопець поставив телефон заряджатися і вийшов з дому 14 жовтня ввечері біля 21:00-21:30, не взявши ні грошей, ні документів із собою. Відтоді рідні його не бачили.



Був одягнений у сині джинси, синю картату сорочку, сині гумові капці, а також світловідбивний жилет із абревіатурою ЛАД ("Луцькавтодор"). Середньої тілобудови, русявий.



Усім, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування хлопця, просять повідомляти на лінію 102 або ж за телефоном: 068 358 61 61 (Марія).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують, 1994 року народження, мешканця села Липне Ківерцівського району.Про цеповідомилаЗа словами жінки, хлопець поставив телефон заряджатися і вийшов з дому 14 жовтня ввечері біля 21:00-21:30, не взявши ні грошей, ні документів із собою. Відтоді рідні його не бачили.Був одягнений у сині джинси, синю картату сорочку, сині гумові капці, а також світловідбивний жилет із абревіатурою ЛАД ("Луцькавтодор"). Середньої тілобудови, русявий.Усім, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування хлопця, просять повідомлятиабо ж за телефоном:

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