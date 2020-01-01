Де у Луцьку та на Волині не буде світла 4 листопада





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



09:00 - 17:00. с. Яковичі вул. Жовтнева 1-16, ФОП Підв’язний вул. Устилузька автомийка вул.Устилузька, ФОП Миц Н.Д. майстерня, с. Федорівка вул. Володимирська, вул. Федорівська, вул. Набережна, вул. Стефанівська



Горохівський район



9:00 – 17:00. с. Цегів:

вул. Інтернаціональна,

вул. Шевченка,

вул. Радгоспна,

вул. Центральна



Камінь-Каширський район



09:00-17:00. м. Камінь-Каширський, вул. Яровиця, вул. Фестивальна.



Ківерцівський район



9:00-17:00. с. Сапогів – церква, вул. Центральна, 1-43, вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 7, 9, 11,18.



10:00-15:00. ФОП Каймакова І. В. - СТО

кафе "Чевермето"

м. Ківерці

вул. Медвєедєва, 23-41,

вул. Зелена, 25-39, 30-40

вул. Мічуріна, 29-65, 30-60,

тупик Медведєва,



9:00-17:00. СГВК `Промінь` - пилорама, с. Сильне

вул. Селянська



Ковельський район



9:00-17:00. Голобська селищна рада

Голобське споживче товариство, с. Бруховичі

Філія "Оператор газотранспортної системи

України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"

СФ господарство "Мислина"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"

Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"

ТзОВ"МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"

ТзОВ "УкрТАУЕР", Приватне акціонерне товариство "Київстар", Дубівська сільська рада

Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

Церква святого Симеона Стовпника

ФОП Дацюк Л.С, Релігійна громада Свт.Василія Великого, Української православної церкви

ФОП Миронюк Т.С с.Мислина

с.Облапи



місто Луцьк



13:30-17:00. ПП «ВВС»

Гаражник кооператив «Центр Луцьк, вул. І. Франка, 44а, 44б, 44в.



Любомльський та Шацький райони



9:00 – 17:00 Побут Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД", Магазин-бар, с. Вишнів вул.: Володимирська, Побут, Магазини, с. Мосир, Побут, Магазини, с. Піща, ТОВ "Будівельник", Шацький районний центр зайнятості, Відділ статистики, Адміністрація, Приватне підприємство "Архітектурна майстерня", смт. Шацьк вул.: 50р Перемоги.



місто Нововолинськ



09:00-17:00. м. Нововолинськ:

вул. Л. Українки 15-27, 35-43, 20-22, 28а-50, вул. Полуботка 19-29

вул. Ціалковського 18, 20

вул. Дольна 1а-1г, 2а-2г



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Козин кіоски, СКЗ№21, с. Козин, вул. Ковельська, м. Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м. Рожище, вул.Г.Мазепи, 1-67, 8-76, Залізнична, Чкалова,

с. Кобче (повністю)

с. Оленівка (повністю)

с. Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.

с. Бортяхівка вул. Комсомольська, Селянська, Тиха.

с. Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна, с. Доросині вул. Миру, Л. Українки, Лугова, Шкільна, с. Башова клуб, магазин, с. Башова вул. Лісова, 2-86, 1-41.



Старовижівський район



10-00 - 16-00. С. Сераховичі вул. Центральна.



Турійський район



10:00-16:30. ПАТ «Волиньгаз» - ГРП, УПЦ КП церква, с. Дольськ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00 - 17:00. с. Яковичі вул. Жовтнева 1-16, ФОП Підв’язний вул. Устилузька автомийка вул.Устилузька, ФОП Миц Н.Д. майстерня, с. Федорівка вул. Володимирська, вул. Федорівська, вул. Набережна, вул. Стефанівська9:00 – 17:00. с. Цегів:вул. Інтернаціональна,вул. Шевченка,вул. Радгоспна,вул. Центральна09:00-17:00. м. Камінь-Каширський, вул. Яровиця, вул. Фестивальна.9:00-17:00. с. Сапогів – церква, вул. Центральна, 1-43, вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 7, 9, 11,18.10:00-15:00. ФОП Каймакова І. В. - СТОкафе "Чевермето"м. Ківерцівул. Медвєедєва, 23-41,вул. Зелена, 25-39, 30-40вул. Мічуріна, 29-65, 30-60,тупик Медведєва,9:00-17:00. СГВК `Промінь` - пилорама, с. Сильневул. Селянська9:00-17:00. Голобська селищна радаГолобське споживче товариство, с. БруховичіФілія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"СФ господарство "Мислина"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"ТзОВ"МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"ТзОВ "УкрТАУЕР", Приватне акціонерне товариство "Київстар", Дубівська сільська радаВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Церква святого Симеона СтовпникаФОП Дацюк Л.С, Релігійна громада Свт.Василія Великого, Української православної церквиФОП Миронюк Т.С с.Мислинас.Облапи13:30-17:00. ПП «ВВС»Гаражник кооператив «Центр Луцьк, вул. І. Франка, 44а, 44б, 44в.9:00 – 17:00 Побут Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД", Магазин-бар, с. Вишнів вул.: Володимирська, Побут, Магазини, с. Мосир, Побут, Магазини, с. Піща, ТОВ "Будівельник", Шацький районний центр зайнятості, Відділ статистики, Адміністрація, Приватне підприємство "Архітектурна майстерня", смт. Шацьк вул.: 50р Перемоги.09:00-17:00. м. Нововолинськ:вул. Л. Українки 15-27, 35-43, 20-22, 28а-50, вул. Полуботка 19-29вул. Ціалковського 18, 20вул. Дольна 1а-1г, 2а-2г9:00-17:00. с. Козин кіоски, СКЗ№21, с. Козин, вул. Ковельська, м. Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м. Рожище, вул.Г.Мазепи, 1-67, 8-76, Залізнична, Чкалова,с. Кобче (повністю)с. Оленівка (повністю)с. Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.с. Бортяхівка вул. Комсомольська, Селянська, Тиха.с. Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна, с. Доросині вул. Миру, Л. Українки, Лугова, Шкільна, с. Башова клуб, магазин, с. Башова вул. Лісова, 2-86, 1-41.10-00 - 16-00. С. Сераховичі вул. Центральна.10:00-16:30. ПАТ «Волиньгаз» - ГРП, УПЦ КП церква, с. Дольськ

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