Повідомили, скільки водіїв луцьких маршруток та тролейбусів покарають за порушення карантину





Про це Валентина Мельник.



Більшість адмінпротоколів були складені на водіїв громадського транспорту, які перевозили більше пасажирів, ніж дозволив уряд.



"Часто про порушення нас інформують самі ж пасажири. Патрульні, зупиняючи громадський транспорт, рахують кількість людей у маршрутці чи тролейбусі. Дозволяється перевезення лише на сидячих місцях", - розповіла речниця патрульних.



Усі адмінматеріали патрульні передають до суду, скільки зі справ завершилися штрафом (від 17 до 34 тисяч гривень), Валентина Мельника каже, що не знає.



Як розповів директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц, за час дії карантинних обмежень на одного із водіїв тролейбуса склали адмінпротокол.



"Це було минулого тижня. В час пік люди просилися на стоячі місця, бо всім треба встигнути на роботу чи навчання. Водій пожалів пасажирів. Цей факт зафіксували патрульні", - розказав Володимир Пуц.



Зі слів Володимира Пуца, їхнього водія поки не оштрафували, справа ще не була на розгляді у суді. Решту керманичів тролейбусів на підприємстві вже проінформували, що стоячих пасажирів краще не брати.



Нагадаємо, Луцька міська рада 3 листопада звернулася до Кабміну із проханням дозволити здійснювати перевезення пасажирів у громадському транспорті до 75% від загальної пасажиромісткості не залежно від рівня епідемічної небезпеки.



Начальник управління транспорту Луцької міської ради Володимир Степанов розповів, що на карантинні обмеження у громадському транспорті скаржаться лучани та перевізники.



"Головний санітарний лікар України казав, що міста мають збільшити кількість транспорту, але ж це неможливо. У нас 33 маршрути, якщо на кожен додати по 1 машині, а кожна з них більш як 5 мільйонів гривень коштує, то у нас немає таких грошей", - каже Володимир Степанов.



Дозволити громадському транспорту возити не лише "сидячих" пасажирів, але й половину "стоячих" Луцьк просить вже вдруге. Зі слів начальника міського управління транспорту, кількох водіїв луцьких маршруток суд вже оштрафував на суму 17 тисяч гривень. Точної кількості оштрафованих посадовець не назвав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останні три місяці працівники патрульної поліції області склали 72 адмінпротоколи про недотримання карантинних обмежень у маршрутках і тролейбусах.Про це Суспільному розповіла речниця УПП ВолиніБільшість адмінпротоколів були складені на водіїв громадського транспорту, які перевозили більше пасажирів, ніж дозволив уряд."Часто про порушення нас інформують самі ж пасажири. Патрульні, зупиняючи громадський транспорт, рахують кількість людей у маршрутці чи тролейбусі. Дозволяється перевезення лише на сидячих місцях", - розповіла речниця патрульних.Усі адмінматеріали патрульні передають до суду, скільки зі справ завершилися штрафом (від 17 до 34 тисяч гривень), Валентина Мельника каже, що не знає.Як розповів директор Луцького підприємства електротранспорту, за час дії карантинних обмежень на одного із водіїв тролейбуса склали адмінпротокол."Це було минулого тижня. В час пік люди просилися на стоячі місця, бо всім треба встигнути на роботу чи навчання. Водій пожалів пасажирів. Цей факт зафіксували патрульні", - розказав Володимир Пуц.Зі слів Володимира Пуца, їхнього водія поки не оштрафували, справа ще не була на розгляді у суді. Решту керманичів тролейбусів на підприємстві вже проінформували, що стоячих пасажирів краще не брати.Нагадаємо, Луцька міська радау громадському транспорті до 75% від загальної пасажиромісткості не залежно від рівня епідемічної небезпеки.Начальник управління транспорту Луцької міської радирозповів, що на карантинні обмеження у громадському транспорті скаржаться лучани та перевізники."Головний санітарний лікар України казав, що міста мають збільшити кількість транспорту, але ж це неможливо. У нас 33 маршрути, якщо на кожен додати по 1 машині, а кожна з них більш як 5 мільйонів гривень коштує, то у нас немає таких грошей", - каже Володимир Степанов.Дозволити громадському транспорту возити не лише "сидячих" пасажирів, але й половину "стоячих" Луцьк просить вже вдруге. Зі слів начальника міського управління транспорту, кількох водіїв луцьких маршруток суд вже оштрафував на суму 17 тисяч гривень. Точної кількості оштрафованих посадовець не назвав.

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