вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО

«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
Підприємці Ковеля вже третій день поспіль протестують проти карантинних обмежень, які ввели у місті через погіршення епідситуації.

Фото опублікувала у спільноті "Я люблю Ковель" користувачка Іра Кузін.

Підприємці просять скасувати карантинні обмеження і дати бізнесу працювати з дотриманням всіх карантинних вимог.

Як повідомляють учасники акції протесту, сходи міськради підприємці встелили живими квітами із чорними стрічками у знак протесту проти закриття частини бізнесу, у тому числі - й магазинів, що займаються продажем квітів. Мовляв, наразі відбувається "похорон бізнесу".

Нагадаємо, 30 жовтня під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ковель віднесли до "червоного" рівня епіднебезпеки поширення коронавірусу. Нове зонування почало діяти 2 листопада, наступного дня міська комісія з питань ТЕБ та НС посилили у Ковелі карантин. Зокрема, заборонили працювати закладам громадського харчування, торговельно-розважальним центрам, перукарням, також призупинили навчально-виховний процес у закладах позашкільної, дошкільної освіти та спорту.

Через прийняті карантинні обмеження, що завдають збитків малому та середньому бізнесу, 4 листопада ковельські підприємці перекривали міжнародну трасу Київ-Варшава, що поблизу Люблинця.

«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підприємці, Ковель, протести, посилення карантину
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 міста та 5 районів Волині увійдуть до «червоної зони» карантину
Сьогодні, 13:11
Район на Волині, що опинився у «червоній» зоні, виступає проти жорстких обмежень
Сьогодні, 13:10
«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
Сьогодні, 12:55
У Луцьку поблизу пішохідних переходів встановлять фігурки школярів
Сьогодні, 12:27
В Україні ввели штрафи за неносіння масок
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
«Повноважень не маю, але дію»: Чайка розповів, чому він проти локдаунів та став на бік ковельських підприємців «Повноважень не маю, але дію»: Чайка розповів, чому він проти локдаунів та став на бік ковельських підприємців
05 листопад, 10:04
Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин
02 листопад, 17:40
Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО
04 вересень, 14:16
Ковельські підприємці проти ярмарків з інших міст Ковельські підприємці проти ярмарків з інших міст
18 листопад, 2019, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Молодь мріє про скейт-парк у Володимирі і просить небайдужих допомогти втілити задум
Сьогодні, 13:50
 0
На Волині внаслідок ускладнень від коронавірусу померла вчителька
Сьогодні, 13:28
 0
3 міста та 5 районів Волині увійдуть до «червоної зони» карантину
Сьогодні, 13:11
 0
Район на Волині, що опинився у «червоній» зоні, виступає проти жорстких обмежень
Сьогодні, 13:10
 0
«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8