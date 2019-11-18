«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Підприємці Ковеля вже третій день поспіль протестують проти карантинних обмежень, які ввели у місті через погіршення епідситуації.
Фото опублікувала у спільноті "Я люблю Ковель" користувачка Іра Кузін.
Підприємці просять скасувати карантинні обмеження і дати бізнесу працювати з дотриманням всіх карантинних вимог.
Як повідомляють учасники акції протесту, сходи міськради підприємці встелили живими квітами із чорними стрічками у знак протесту проти закриття частини бізнесу, у тому числі - й магазинів, що займаються продажем квітів. Мовляв, наразі відбувається "похорон бізнесу".
Нагадаємо, 30 жовтня під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ковель віднесли до "червоного" рівня епіднебезпеки поширення коронавірусу. Нове зонування почало діяти 2 листопада, наступного дня міська комісія з питань ТЕБ та НС посилили у Ковелі карантин. Зокрема, заборонили працювати закладам громадського харчування, торговельно-розважальним центрам, перукарням, також призупинили навчально-виховний процес у закладах позашкільної, дошкільної освіти та спорту.
Через прийняті карантинні обмеження, що завдають збитків малому та середньому бізнесу, 4 листопада ковельські підприємці перекривали міжнародну трасу Київ-Варшава, що поблизу Люблинця.
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Фото опублікувала у спільноті "Я люблю Ковель" користувачка Іра Кузін.
Підприємці просять скасувати карантинні обмеження і дати бізнесу працювати з дотриманням всіх карантинних вимог.
Як повідомляють учасники акції протесту, сходи міськради підприємці встелили живими квітами із чорними стрічками у знак протесту проти закриття частини бізнесу, у тому числі - й магазинів, що займаються продажем квітів. Мовляв, наразі відбувається "похорон бізнесу".
Нагадаємо, 30 жовтня під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ковель віднесли до "червоного" рівня епіднебезпеки поширення коронавірусу. Нове зонування почало діяти 2 листопада, наступного дня міська комісія з питань ТЕБ та НС посилили у Ковелі карантин. Зокрема, заборонили працювати закладам громадського харчування, торговельно-розважальним центрам, перукарням, також призупинили навчально-виховний процес у закладах позашкільної, дошкільної освіти та спорту.
Через прийняті карантинні обмеження, що завдають збитків малому та середньому бізнесу, 4 листопада ковельські підприємці перекривали міжнародну трасу Київ-Варшава, що поблизу Люблинця.
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