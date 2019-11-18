«Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО

Підприємці Ковеля вже третій день поспіль протестують проти карантинних обмежень, які ввели у місті через погіршення епідситуації.Фото опублікувала у спільноті "Я люблю Ковель" користувачка Іра Кузін.Підприємці просять скасувати карантинні обмеження і дати бізнесу працювати з дотриманням всіх карантинних вимог.Як повідомляють учасники акції протесту, сходи міськради підприємці встелили живими квітами із чорними стрічками у знак протесту проти закриття частини бізнесу, у тому числі - й магазинів, що займаються продажем квітів. Мовляв, наразі відбувається "похорон бізнесу".Нагадаємо, 30 жовтня під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КовельНове зонування почало діяти 2 листопада, наступного дня міська комісія. Зокрема, заборонили працювати закладам громадського харчування, торговельно-розважальним центрам, перукарням, також призупинили навчально-виховний процес у закладах позашкільної, дошкільної освіти та спорту.Через прийняті карантинні обмеження, що завдають збитків малому та середньому бізнесу, 4 листопада