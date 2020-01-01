Аварія на Карпенка-Карого: авто збило двох дітей, одна з постраждалих – у важкому стані

постраждало двоє дітей.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.



У патрульній поліції повідомили, що автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей. Постраждалих забрала карета швидкої допомоги до приїзду поліції.



Станом на 17:45 на місці автопригоди працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини ДТП.



У коментарі Володимир Шмаль повідомив, що одна із постраждалих – у важкому стані без свідомості, її доправили до обласної дитячої лікарні. Інша дівчина відбулася легшими травмами.

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