Аварія на Карпенка-Карого: авто збило двох дітей, одна з постраждалих – у важкому стані
Сьогодні, 17:56
У Луцьку в аварії на вулиці Карпенка-Карого постраждало двоє дітей.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
У патрульній поліції повідомили, що автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей. Постраждалих забрала карета швидкої допомоги до приїзду поліції.
Станом на 17:45 на місці автопригоди працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини ДТП.
У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини очільник Волинського центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Володимир Шмаль повідомив, що одна із постраждалих – у важкому стані без свідомості, її доправили до обласної дитячої лікарні. Інша дівчина відбулася легшими травмами.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
У патрульній поліції повідомили, що автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей. Постраждалих забрала карета швидкої допомоги до приїзду поліції.
Станом на 17:45 на місці автопригоди працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини ДТП.
У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини очільник Волинського центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Володимир Шмаль повідомив, що одна із постраждалих – у важкому стані без свідомості, її доправили до обласної дитячої лікарні. Інша дівчина відбулася легшими травмами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
не автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей, а водій-невдаха, що перебував за кермом автомобіля Opel Vivaro
ПРИБЕРІТЬ !!!! бігборд, який затуляє пішоходів...
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