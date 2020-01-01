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В Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації

В Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації
Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - з понеділка всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, - передає УНН.

З його слів, МОЗ продовжує розгортати і збільшувати кількість ліжок в закладах охорони здоров’я, які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою.

"З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні станом на 9 листопада зафіксували вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисячі.

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Теги: коронавірус, планові операції
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Коментарі 1
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От иені цікаво,хтось буде вести статистику?Скільки померло від не своечасно наданої лікарської допомоги?
Неосвічена школота скоро в гроб зажене,навіть здорових.Адміну,буду писати з різних ip не три будьласка.
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