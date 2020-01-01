В Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації





Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, - передає УНН.



З його слів, МОЗ продовжує розгортати і збільшувати кількість ліжок в закладах охорони здоров’я, які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою.



"З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою", - наголосив Ляшко.



Нагадаємо, в Україні станом на 9 листопада зафіксували вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19,

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