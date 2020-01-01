У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО





Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці вилучили системні блоки, монітори, роутери, мобільний телефон, кабелі. За попередньою інформацією, підпільне казино тільки розпочало свою роботу. Незаконну діяльність грального закладу поліцейські відразу припинили.



Слідчі звернуться з клопотанням до суду щодо накладання арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 9 листопада, дільничні офіцери поліції виявили підпільний гральний заклад, котрий функціонував на бульварі Дружби Народів у Луцьку. Адміністратор за гроші, через мережу Інтернет, незаконно надавав гравцям доступ до віртуальних казино.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці вилучили системні блоки, монітори, роутери, мобільний телефон, кабелі. За попередньою інформацією, підпільне казино тільки розпочало свою роботу. Незаконну діяльність грального закладу поліцейські відразу припинили.Слідчі звернуться з клопотанням до суду щодо накладання арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває.

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