вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО

У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО
Учора, 9 листопада, дільничні офіцери поліції виявили підпільний гральний заклад, котрий функціонував на бульварі Дружби Народів у Луцьку. Адміністратор за гроші, через мережу Інтернет, незаконно надавав гравцям доступ до віртуальних казино.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці вилучили системні блоки, монітори, роутери, мобільний телефон, кабелі. За попередньою інформацією, підпільне казино тільки розпочало свою роботу. Незаконну діяльність грального закладу поліцейські відразу припинили.

Слідчі звернуться з клопотанням до суду щодо накладання арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває.

У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО
У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО
У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ГПЗ, підпільне казино, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі затримали двох українців, які крали гроші з банкоматів
Сьогодні, 13:28
У Луцьку в інфекційну лікарню більше не можуть приймати хворих з Covid-19, яким потрібен кисень
Сьогодні, 13:12
У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО
Сьогодні, 12:42
У Рівному учениця заявила, що її поблизу школи зґвалтував невідомий
Сьогодні, 12:10
Бив металевим совком: горе-батько з Волині постане перед судом
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
У Луцьку злодій побив та пограбував студента У Луцьку злодій побив та пограбував студента
Сьогодні, 11:44
Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
09 листопад, 11:52
На Волині викрили групу наркоділків і «накрили» три лабораторії з виготовлення амфетаміну. ФОТО На Волині викрили групу наркоділків і «накрили» три лабораторії з виготовлення амфетаміну. ФОТО
07 листопад, 13:06
У Луцьку діяло підпільне казино лише для «своїх клієнтів». ФОТО У Луцьку діяло підпільне казино лише для «своїх клієнтів». ФОТО
06 листопад, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі затримали двох українців, які крали гроші з банкоматів
Сьогодні, 13:28
 0
У Луцьку в інфекційну лікарню більше не можуть приймати хворих з Covid-19, яким потрібен кисень
Сьогодні, 13:12
 0
У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
У Рівному учениця заявила, що її поблизу школи зґвалтував невідомий
Сьогодні, 12:10
 0
Бив металевим совком: горе-батько з Волині постане перед судом
Сьогодні, 12:03
 0
Медіа
відео
1/8