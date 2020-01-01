Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 11 листопада. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00 – 17:00Угринівська сільська рада - башняс.Угринів ( Леонівка):вул. Польова2. ПЛ10кВ Л81-02 9:00 – 17:00 ПрАТ "Київстар"Волинська філія ДП ЦСЕНСМ - сортовипробувальна станція с.Звиняче.ФОП Зеленько О.А.Горохівський районний відділ освіти – школа с.Звиняче.Звиняченська сільська рада.Підприємство "Укрпошта".ПАТ "Укртелеком".КЗ"Горохівський районний ЦПМСД".ФОП Обишук Ю.А.Горохівське МСТ.ФОП Прус С.Т.СФГ "Наталі" – млин.ТзОВ "Агро-Цвіт".ДТГ Львівська залізниця.ФОП Супрун О.М..с.Звиняче:вул.Шевченка,вул.Козацька,вул.Наукова,вул.Незалежності,вул.Привокзальна,вул.Зелена,вул.Шкільна,вул.Нова,вул.Застав'я,вул.Олізарівська,вул.Задвір'я,вул.Центральна.с. Мислині:вул.Б.Хмельницького,вул.І.Франка,вул.Миру,вул.Центральна.с. Красів:вул.Набережна,вул.Польова,вул.Центральна,вул.Чеська,вул.Ярків.1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-15 10:00 – 17:00 с.Старосілля вул.Л.Українки2. ПЛ-0,4кВ Л3 КТП-25 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул. Молодіжна і прилеглі3. ПЛ-10 кВ Л55-04 від ЛР-25 10:00 – 17:00 Будятичі школа; ФОПЧмур М.М – магазин; ФОПЯРЕМА М.М – кафе-магазин, ФАП с.Будятичі, ФОП Музичук А.А., ФОП РЕДЬКО О.О., ФГ "ЗАХІД-ОВОЧ", ПП "НОВОФРОСТ", с.Будятичі, с.Космівка1. ПЛ-10 кВ Л 59-03 (від ПС-59 до ЛР-7 та ЛР-4) 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, ПП Гоцик В.Н.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-227 09:30-17:00 с. Соснівка, вул.Щорса, вул.Польова3. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-160 09:30-16:00 Школа, ДП СЛАП «К-Каширськагроліс» (лісництво) с. Піщане, вул.Лісна, провул.Миру1. 9:00-17:00смт. Цумань - церкваФОП Філюк О.Д. - магазинФОП Аліферчук М.М. - магазинФОП Арендарчук А.М. - магазинТзОВ "Аптека Васса"ФОП Піцина Є.Х. - магазинФОП Футрук В.М. - ательєФОП Дуб В.П. - магазинФОП Данилевська С.Ю. - магазинФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цуманьвул.Шевченка, буд.1-13,вул. Покровська буд.1-57,вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,2. ПЛ-0,4 кВ КТП-382 9:00-17:00 с. Дачневул. Дружби3. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,4. ПЛ-0,4 кВ КТП-66 9:00-17:00 с.Хорлупивул.Першотравнева,35-59 ,40-84, вул.Комсомольська,17-22,5. ПЛ-0,4 кВ КТП-131 9:00-17:00 с. Човницявул. Лугова6. ЗТП-407 9:00-17:00 м. Ківерці - школа №3Свято-Покровська УПЦ КП - церкваФОП Дейна І.С. - магазинФОП Пушкін А.Ф. - кузняФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерцівул.Шевченка,буд.15,18,18а, 201. 9:00-17:00Церква "Воскресіння" Євангеліських християн-баптистівФОП Добиш Р.ПФОП Добиш П.ІФОП Сидорук Ю.СКовельське МТМОФОП Задачина О.ВКовельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ТзОВ "Верес Еліт"ФОП Найдюк В.МФОП Кравчук С.ЛФОП Талашко М.БСвято-Михайлівська релігійна громада УПЦ(КП)ФОП Печенюк М.ВФ.о.Мизовець Г.АЗеленська сільська Рада с.Воля-Ковельська2. ПЛ-0,4кВ ТП-525 9:00-17:00 ФОП Найдюк І.ФАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Ф.О. Лисюк Т.ЮУправління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельськоїміської радим.Ковель3. ПЛ-0,4кВ ТП-518 9:00-17:00 ФОП Вознюк С.МФОП Миронюк Г.ВФОП Перепелиця І.ІРелігійна громада християнської церкви"КОВЧЕГ СПАСІННЯ"Громадська організація"Ковельська територіальна первинна організаціяУкраїнського товариствасліпих"Колективне підприємство "Гріс"Ф.О.Бегларян І.ФПідприємство теплових мереж "Ковельтепло"ЖЕК №1ФОП Шворак П.ЄФОП Фатхудінова Л.ВФ.о. Янін Ю.ВФ.О.Мороз С.ІВолинська обласна організація Українськоготовариства глухихВідділ культури виконавчого комітетуКовельської міської радиФОП Рембач І.ВРелігійна громада християнської церкви"КОВЧЕГ СПАСІННЯ"ФОП Іхо М.ЛФОП ДідицькаА.ВФОП Місюра В.ІВідділ культури Ковельської районноїдержавної адміністраціїМале приватне підприємство"Айстра"ФОП Попіка О.АВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Школа, інтернатМ-н №31ТзОВ «Волинські оптичні мережі»Церква вул. Профспілкова2.09:00-17:00УТОС Шевченка 38вул. Я. Купала 2-22, 1-13вул. Ломоносова 40, 54-68, 65-89вул. Шевченка 36,38,42,1. 9:00-17:00СГТзОВ "Городище" – бригада №12. 9:00-17:00ТзОВ "ТЕРМІНАЛ" - Виробнича база с. Зміїнець,магазин «Авто-еко»,Релігійна громада церкви ЄХБ "Вефіль",ФОП Гордійчук О.А. – зерносклад,ПАТ "Луцькводоканал" – водозабір, КНСС/р с. Боголюби – дитсадок с. Тарасове,Відділ освіти Луцької райадм.– школа с. Тарасове,ФОП Рєдін О.С. – магазин,СГПП"Плодорозсадник Луцький" – бригада,КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ" – ФАП с. Тарасове,Садівниче товариство "Дружба" – садівничий масив,ТзОВ"Електросервіс" - Виробнича база с. Зміїнець,ПВП "Оазис" - Виробнича база с. Зміїнець,ФОП Клос В.Є. - Базове господарство,С/р с. Боголюби – КНС,ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" – АЗС № 25,ПП "Куртушка" – склади,Сільська Рада с. Боголюби - Житловий масив КТП-665, КТП-659 с. В.Омеляник, вул. Володимирська,с. Тарасове, вул. Лісова, Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького, Шкільна, Поліська, Волі, Польова1. 10 00 -17 00КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Піща, Сільська Рада с.Піща, ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД, Громада Евангельських християн-баптистів, Д/садок с.Піща с.Піща2. КТП-216 10:00-17:00 СВК "Украіна" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Натальчук Степан Іванович смт.Шацьк, 50р. Перемоги3. ПЛ 10 кВ Л 85-04 від ЛР 43 10:00-17:00 Військова частина 9971, КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів, Церква с.Висоцьк, РВНО м.Любомля, Машівське сільське споживче товариство, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР ", Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР", Д/садок с.Висоцьк, Терехи вул.Шевченка, Мячина, Шкільна, Зарічна, Прикордонників, ТравневаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-96 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с.Хряськ1. 9:00 – 17:00М. Нововолинськ, вул. Гірнича 36-52, 31-33; Русовичівська 1-3, 2-8; Лісна 13-33,32-52 а.Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.2.ПЛ-0,4 кВ КТП-669:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)4. ПЛ-0,4 кВ ТП-122 9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.5. ПЛ-0,4 кВ ТП-153 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю)7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8. ПЛ-0,4 кВ ТП-189 9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..1. ПЛ-10Кв Л-57-01 10:00-17:00 ПП:Дейнека, Зінчук, Кавас, Грабовець, Гапіч, Горян, Бубела, Микитюк, Кондрацький, Горун, Данилюк, Зорик, база відпочинку Срібниця, моб.звязок:Київстар, Водафон, Школа, Дитсадок, ОТГ с.Дубечно, Кримно, Любохини. с.Мокре, Кримно, Любохини1.10:00-16:30смт Турійськ2. ПЛ-0,4кВКТП-287 Л-2 10:00-16:30 ФОП Новосад В.М. - кіоск с.Дольськ3. ПЛ-0,4кВКТП-274 Л-3 10:00-16:30 ФОП Шклярук О.М. – торговий кіоск, Новодвірівська с/р – дит.садок, клуб,водокачка, ФОП Масюк О.І. – торговий кіоск с.Новий Двір