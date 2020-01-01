Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 11 листопада. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Угринівська сільська рада - башня
с.Угринів ( Леонівка):
вул. Польова
2. ПЛ10кВ Л81-02 9:00 – 17:00 ПрАТ "Київстар"
Волинська філія ДП ЦСЕНСМ - сортовипробувальна станція с.Звиняче.
ФОП Зеленько О.А.
Горохівський районний відділ освіти – школа с.Звиняче.
Звиняченська сільська рада.
Підприємство "Укрпошта".
ПАТ "Укртелеком".
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД".
ФОП Обишук Ю.А.
Горохівське МСТ.
ФОП Прус С.Т.
СФГ "Наталі" – млин.
ТзОВ "Агро-Цвіт".
ДТГ Львівська залізниця.
ФОП Супрун О.М..
с.Звиняче:
вул.Шевченка,
вул.Козацька,
вул.Наукова,
вул.Незалежності,
вул.Привокзальна,
вул.Зелена,
вул.Шкільна,
вул.Нова,
вул.Застав'я,
вул.Олізарівська,
вул.Задвір'я,
вул.Центральна.
с. Мислині:
вул.Б.Хмельницького,
вул.І.Франка,
вул.Миру,
вул.Центральна.
с. Красів:
вул.Набережна,
вул.Польова,
вул.Центральна,
вул.Чеська,
вул.Ярків.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-15 10:00 – 17:00 с.Старосілля вул.Л.Українки
2. ПЛ-0,4кВ Л3 КТП-25 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул. Молодіжна і прилеглі
3. ПЛ-10 кВ Л55-04 від ЛР-25 10:00 – 17:00 Будятичі школа; ФОП
Чмур М.М – магазин; ФОП
ЯРЕМА М.М – кафе-магазин, ФАП с.
Будятичі, ФОП Музичук А.А., ФОП РЕДЬКО О.О., ФГ "ЗАХІД-ОВОЧ", ПП "НОВОФРОСТ", с.Будятичі, с.Космівка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 кВ Л 59-03 (від ПС-59 до ЛР-7 та ЛР-4) 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, ПП Гоцик В.Н.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-227 09:30-17:00 с. Соснівка, вул.Щорса, вул.Польова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-160 09:30-16:00 Школа, ДП СЛАП «К-Каширськагроліс» (лісництво) с. Піщане, вул.Лісна, провул.Миру
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт. Цумань - церква
ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. - магазин
ФОП Арендарчук А.М. - магазин
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Є.Х. - магазин
ФОП Футрук В.М. - ательє
ФОП Дуб В.П. - магазин
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-382 9:00-17:00 с. Дачне
вул. Дружби
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-66 9:00-17:00 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,35-59 ,40-84, вул.Комсомольська,17-22,
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-131 9:00-17:00 с. Човниця
вул. Лугова
6. ЗТП-407 9:00-17:00 м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква "Воскресіння" Євангеліських християн
-баптистів
ФОП Добиш Р.П
ФОП Добиш П.І
ФОП Сидорук Ю.С
Ковельське МТМО
ФОП Задачина О.В
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Найдюк В.М
ФОП Кравчук С.Л
ФОП Талашко М.Б
Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ
(КП)
ФОП Печенюк М.В
Ф.о.Мизовець Г.А
Зеленська сільська Рада с.Воля-Ковельська
2. ПЛ-0,4кВ ТП-525 9:00-17:00 ФОП Найдюк І.Ф
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Ф.О. Лисюк Т.Ю
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської
міської ради
м.Ковель
3. ПЛ-0,4кВ ТП-518 9:00-17:00 ФОП Вознюк С.М
ФОП Миронюк Г.В
ФОП Перепелиця І.І
Релігійна громада християнської церкви
"КОВЧЕГ СПАСІННЯ"
Громадська організація"Ковельська територіальна первинна організаціяУкраїнського товариствасліпих"
Колективне підприємство "Гріс"
Ф.О.Бегларян І.Ф
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ЖЕК №1
ФОП Шворак П.Є
ФОП Фатхудінова Л.В
Ф.о. Янін Ю.В
Ф.О.Мороз С.І
Волинська обласна організація Українського
товариства глухих
Відділ культури виконавчого комітету
Ковельської міської ради
ФОП Рембач І.В
Релігійна громада християнської церкви
"КОВЧЕГ СПАСІННЯ"
ФОП Іхо М.Л
ФОП ДідицькаА.В
ФОП Місюра В.І
Відділ культури Ковельської районної
державної адміністрації
Мале приватне підприємство"Айстра"
ФОП Попіка О.А
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Школа, інтернат
М-н №31
ТзОВ «Волинські оптичні мережі»
Церква вул. Профспілкова
2.09:00-17:00
УТОС Шевченка 38
вул. Я. Купала 2-22, 1-13
вул. Ломоносова 40, 54-68, 65-89
вул. Шевченка 36,38,42,
Луцький район
1. 9:00-17:00
СГТзОВ "Городище" – бригада №1
2. 9:00-17:00
ТзОВ "ТЕРМІНАЛ" - Виробнича база с. Зміїнець,
магазин «Авто-еко»,
Релігійна громада церкви ЄХБ "Вефіль",
ФОП Гордійчук О.А. – зерносклад,
ПАТ "Луцькводоканал" – водозабір, КНС
С/р с. Боголюби – дитсадок с. Тарасове,
Відділ освіти Луцької райадм.– школа с. Тарасове,
ФОП Рєдін О.С. – магазин,
СГПП"Плодорозсадник Луцький" – бригада,
КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ" – ФАП с. Тарасове,
Садівниче товариство "Дружба" – садівничий масив,
ТзОВ"Електросервіс" - Виробнича база с. Зміїнець,
ПВП "Оазис" - Виробнича база с. Зміїнець,
ФОП Клос В.Є. - Базове господарство,
С/р с. Боголюби – КНС,
ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" – АЗС № 25,
ПП "Куртушка" – склади,
Сільська Рада с. Боголюби - Житловий масив КТП-665, КТП-659 с. В.Омеляник, вул. Володимирська,
с. Тарасове, вул. Лісова, Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького, Шкільна, Поліська, Волі, Польова
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Піща, Сільська Рада с.Піща, ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД, Громада Евангельських християн-баптистів, Д/садок с.Піща с.Піща
2. КТП-216 10:00-17:00 СВК "Украіна" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Натальчук Степан Іванович смт.Шацьк, 50р. Перемоги
3. ПЛ 10 кВ Л 85-04 від ЛР 43 10:00-17:00 Військова частина 9971, КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів, Церква с.Висоцьк, РВНО м.Любомля, Машівське сільське споживче товариство, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР ", Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР", Д/садок с.Висоцьк, Терехи вул.Шевченка, Мячина, Шкільна, Зарічна, Прикордонників, Травнева
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-96 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с.Хряськ
місто Нововолинськ
1. 9:00 – 17:00
М. Нововолинськ, вул. Гірнича 36-52, 31-33; Русовичівська 1-3, 2-8; Лісна 13-33,32-52 а.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-122 9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-153 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. ПЛ-0,4 кВ ТП-189 9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
Старовижівський район
1. ПЛ-10Кв Л-57-01 10:00-17:00 ПП:Дейнека, Зінчук, Кавас, Грабовець, Гапіч, Горян, Бубела, Микитюк, Кондрацький, Горун, Данилюк, Зорик, база відпочинку Срібниця, моб.звязок:Київстар, Водафон, Школа, Дитсадок, ОТГ с.Дубечно, Кримно, Любохини. с.Мокре, Кримно, Любохини
Турійський район
1.10:00-16:30
смт Турійськ
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-287 Л-2 10:00-16:30 ФОП Новосад В.М. - кіоск с.Дольськ
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-274 Л-3 10:00-16:30 ФОП Шклярук О.М. – торговий кіоск, Новодвірівська с/р – дит.садок, клуб,водокачка, ФОП Масюк О.І. – торговий кіоск с.Новий Двір
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Угринівська сільська рада - башня
с.Угринів ( Леонівка):
вул. Польова
2. ПЛ10кВ Л81-02 9:00 – 17:00 ПрАТ "Київстар"
Волинська філія ДП ЦСЕНСМ - сортовипробувальна станція с.Звиняче.
ФОП Зеленько О.А.
Горохівський районний відділ освіти – школа с.Звиняче.
Звиняченська сільська рада.
Підприємство "Укрпошта".
ПАТ "Укртелеком".
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД".
ФОП Обишук Ю.А.
Горохівське МСТ.
ФОП Прус С.Т.
СФГ "Наталі" – млин.
ТзОВ "Агро-Цвіт".
ДТГ Львівська залізниця.
ФОП Супрун О.М..
с.Звиняче:
вул.Шевченка,
вул.Козацька,
вул.Наукова,
вул.Незалежності,
вул.Привокзальна,
вул.Зелена,
вул.Шкільна,
вул.Нова,
вул.Застав'я,
вул.Олізарівська,
вул.Задвір'я,
вул.Центральна.
с. Мислині:
вул.Б.Хмельницького,
вул.І.Франка,
вул.Миру,
вул.Центральна.
с. Красів:
вул.Набережна,
вул.Польова,
вул.Центральна,
вул.Чеська,
вул.Ярків.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-15 10:00 – 17:00 с.Старосілля вул.Л.Українки
2. ПЛ-0,4кВ Л3 КТП-25 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул. Молодіжна і прилеглі
3. ПЛ-10 кВ Л55-04 від ЛР-25 10:00 – 17:00 Будятичі школа; ФОП
Чмур М.М – магазин; ФОП
ЯРЕМА М.М – кафе-магазин, ФАП с.
Будятичі, ФОП Музичук А.А., ФОП РЕДЬКО О.О., ФГ "ЗАХІД-ОВОЧ", ПП "НОВОФРОСТ", с.Будятичі, с.Космівка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 кВ Л 59-03 (від ПС-59 до ЛР-7 та ЛР-4) 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, ПП Гоцик В.Н.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-227 09:30-17:00 с. Соснівка, вул.Щорса, вул.Польова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-160 09:30-16:00 Школа, ДП СЛАП «К-Каширськагроліс» (лісництво) с. Піщане, вул.Лісна, провул.Миру
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт. Цумань - церква
ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. - магазин
ФОП Арендарчук А.М. - магазин
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Є.Х. - магазин
ФОП Футрук В.М. - ательє
ФОП Дуб В.П. - магазин
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-382 9:00-17:00 с. Дачне
вул. Дружби
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-66 9:00-17:00 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,35-59 ,40-84, вул.Комсомольська,17-22,
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-131 9:00-17:00 с. Човниця
вул. Лугова
6. ЗТП-407 9:00-17:00 м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква "Воскресіння" Євангеліських християн
-баптистів
ФОП Добиш Р.П
ФОП Добиш П.І
ФОП Сидорук Ю.С
Ковельське МТМО
ФОП Задачина О.В
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Найдюк В.М
ФОП Кравчук С.Л
ФОП Талашко М.Б
Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ
(КП)
ФОП Печенюк М.В
Ф.о.Мизовець Г.А
Зеленська сільська Рада с.Воля-Ковельська
2. ПЛ-0,4кВ ТП-525 9:00-17:00 ФОП Найдюк І.Ф
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Ф.О. Лисюк Т.Ю
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської
міської ради
м.Ковель
3. ПЛ-0,4кВ ТП-518 9:00-17:00 ФОП Вознюк С.М
ФОП Миронюк Г.В
ФОП Перепелиця І.І
Релігійна громада християнської церкви
"КОВЧЕГ СПАСІННЯ"
Громадська організація"Ковельська територіальна первинна організаціяУкраїнського товариствасліпих"
Колективне підприємство "Гріс"
Ф.О.Бегларян І.Ф
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ЖЕК №1
ФОП Шворак П.Є
ФОП Фатхудінова Л.В
Ф.о. Янін Ю.В
Ф.О.Мороз С.І
Волинська обласна організація Українського
товариства глухих
Відділ культури виконавчого комітету
Ковельської міської ради
ФОП Рембач І.В
Релігійна громада християнської церкви
"КОВЧЕГ СПАСІННЯ"
ФОП Іхо М.Л
ФОП ДідицькаА.В
ФОП Місюра В.І
Відділ культури Ковельської районної
державної адміністрації
Мале приватне підприємство"Айстра"
ФОП Попіка О.А
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Школа, інтернат
М-н №31
ТзОВ «Волинські оптичні мережі»
Церква вул. Профспілкова
2.09:00-17:00
УТОС Шевченка 38
вул. Я. Купала 2-22, 1-13
вул. Ломоносова 40, 54-68, 65-89
вул. Шевченка 36,38,42,
Луцький район
1. 9:00-17:00
СГТзОВ "Городище" – бригада №1
2. 9:00-17:00
ТзОВ "ТЕРМІНАЛ" - Виробнича база с. Зміїнець,
магазин «Авто-еко»,
Релігійна громада церкви ЄХБ "Вефіль",
ФОП Гордійчук О.А. – зерносклад,
ПАТ "Луцькводоканал" – водозабір, КНС
С/р с. Боголюби – дитсадок с. Тарасове,
Відділ освіти Луцької райадм.– школа с. Тарасове,
ФОП Рєдін О.С. – магазин,
СГПП"Плодорозсадник Луцький" – бригада,
КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ" – ФАП с. Тарасове,
Садівниче товариство "Дружба" – садівничий масив,
ТзОВ"Електросервіс" - Виробнича база с. Зміїнець,
ПВП "Оазис" - Виробнича база с. Зміїнець,
ФОП Клос В.Є. - Базове господарство,
С/р с. Боголюби – КНС,
ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" – АЗС № 25,
ПП "Куртушка" – склади,
Сільська Рада с. Боголюби - Житловий масив КТП-665, КТП-659 с. В.Омеляник, вул. Володимирська,
с. Тарасове, вул. Лісова, Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького, Шкільна, Поліська, Волі, Польова
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Піща, Сільська Рада с.Піща, ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД, Громада Евангельських християн-баптистів, Д/садок с.Піща с.Піща
2. КТП-216 10:00-17:00 СВК "Украіна" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Натальчук Степан Іванович смт.Шацьк, 50р. Перемоги
3. ПЛ 10 кВ Л 85-04 від ЛР 43 10:00-17:00 Військова частина 9971, КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів, Церква с.Висоцьк, РВНО м.Любомля, Машівське сільське споживче товариство, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР ", Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР", Д/садок с.Висоцьк, Терехи вул.Шевченка, Мячина, Шкільна, Зарічна, Прикордонників, Травнева
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-96 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с.Хряськ
місто Нововолинськ
1. 9:00 – 17:00
М. Нововолинськ, вул. Гірнича 36-52, 31-33; Русовичівська 1-3, 2-8; Лісна 13-33,32-52 а.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-122 9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-153 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. ПЛ-0,4 кВ ТП-189 9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
Старовижівський район
1. ПЛ-10Кв Л-57-01 10:00-17:00 ПП:Дейнека, Зінчук, Кавас, Грабовець, Гапіч, Горян, Бубела, Микитюк, Кондрацький, Горун, Данилюк, Зорик, база відпочинку Срібниця, моб.звязок:Київстар, Водафон, Школа, Дитсадок, ОТГ с.Дубечно, Кримно, Любохини. с.Мокре, Кримно, Любохини
Турійський район
1.10:00-16:30
смт Турійськ
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-287 Л-2 10:00-16:30 ФОП Новосад В.М. - кіоск с.Дольськ
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-274 Л-3 10:00-16:30 ФОП Шклярук О.М. – торговий кіоск, Новодвірівська с/р – дит.садок, клуб,водокачка, ФОП Масюк О.І. – торговий кіоск с.Новий Двір
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