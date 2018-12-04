Тест SAT: іспит, вартість і підготовка*





Основна інформація



Це стандартизований тест, потрібний для подачі документів до вищих навчальних закладів. Вперше іспит був проведений майже 120 років тому, зараз його розробкою та управлінням займається організація College Board. Проводиться SAT чотири рази на рік: у травні, березні, жовтні і грудні. У США це ще і червень, серпень і листопад.



Головна мета – підтвердити готовність абітурієнта до вищої освіти. Тест триває приблизно 3 години, максимальна оцінка становить 1600 балів (раніше було 2400). Послуга платна, стандартний SAT Reasoning Test коштує майже 50 доларів. Разом з есе вийде 65. Іноземці повинні доплатити ще майже 40, а якщо вони складають іспит за кордоном, то переплата складе майже 85 доларів.



Якщо абітурієнту потрібно скласти іспит з окремих предметів, можна скористатися SAT Subject Test. Його проводять в один день з основним іспитом, він дозволяє перевірити знання в конкретних галузях. Це відбувається для виконання вимог конкретних навчальних закладів. Зазвичай це престижні вузи Канади і США. Може знадобитися кілька SAT Subject Test, тоді можна скласти їх в різні дні з доплатою. Хто зможе скласти кілька предметів в один день, той трохи заощадить. Утім, втома можу вплинути на результат.



З чого складається тест



За три з лишком години потрібно пройти тест на читання і перевірку на знання мови, і математичний блок.



Тепер детальніше про всі види випробування.



- Робота з текстом, включаючи англійську мову. Сюди входять Reading Test (аналіз тексту) і Writing and Language Test (мова і граматика). Учасник отримує уривки з текстів в різних стилях і блок питань, на які можна відповісти завдяки розумінню текстів. Потім потрібно пройти тест на граматику, вибираючи правильні варіанти відповідей.



- Математика – з калькулятором і без, тобто Calculator і No Calculator section відповідно. У блок завдань входять опитувальники і завдання для самостійного рішення. Стануть в нагоді знання з алгебри, геометрії, основ вищої математики. Потрібно вміти аналізувати дані і моделювати завдання.



- Есе – на вибір, так званий факультативний предмет. Вибравши його, студент отримує більше часу, але оцінка буде виставлена окремо.



За кожен розділ можна отримати від 200 до 800 балів. Питання на тесті діляться на прості, середні і складні, тому й оцінки за них різні. Неправильні відповіді – це нуль, без штрафів.



SAT в цифрах



Заявку на тест потрібно подати за три тижні до іспиту, не встигли - заплатите штраф. Кількість спроб – нескінченна. До участі допускають дітей від 12 років. Результати доступні через 3 тижні, за окрему плату абітурієнт може відправити їх протягом кількох днів після іспиту. Побачити ручний перерахунок (бали за кожне завдання) можна за 55 доларів. Цей результат буде тільки на папері. Підсумки тесту можна пред'являти три роки, потім потрібно складати його заново.



Готуємося до тесту



Цей іспит можна назвати загальноосвітнім, тому почати підготовку потрібно ще в середній школі. Якщо у абітурієнта достатній багаж знань і високий рівень мови, йому не варто боятися. Достатньо підготуватися до самого формату тесту. У цьому допоможуть спеціальні школи, в яких можна не просто підтягнути знання в дисциплінах, а й пройти пробне тестування. Як і ЗНО, SAT вимагає самоорганізації і правильного розподілу часу. Навчитися писати есе може бути складніше, якщо робити це самостійно. Заощадити час і сили допоможе ресурс



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тест SAT – важлива складова вступу до коледжів та ВНЗ США, розшифровується як Scholastic Aptitude Test («Тест схоластичних здібностей»). Насправді це – перевірка навичок критичного мислення та логіки. Іспит складають не лише американські школярі, а й абітурієнти з інших країн. Поговоримо про сам тест, критерії оцінки та особливості підготовки.Це стандартизований тест, потрібний для подачі документів до вищих навчальних закладів. Вперше іспит був проведений майже 120 років тому, зараз його розробкою та управлінням займається організація College Board. Проводиться SAT чотири рази на рік: у травні, березні, жовтні і грудні. У США це ще і червень, серпень і листопад.Головна мета – підтвердити готовність абітурієнта до вищої освіти. Тест триває приблизно 3 години, максимальна оцінка становить 1600 балів (раніше було 2400). Послуга платна, стандартний SAT Reasoning Test коштує майже 50 доларів. Разом з есе вийде 65. Іноземці повинні доплатити ще майже 40, а якщо вони складають іспит за кордоном, то переплата складе майже 85 доларів.Якщо абітурієнту потрібно скласти іспит з окремих предметів, можна скористатися SAT Subject Test. Його проводять в один день з основним іспитом, він дозволяє перевірити знання в конкретних галузях. Це відбувається для виконання вимог конкретних навчальних закладів. Зазвичай це престижні вузи Канади і США. Може знадобитися кілька SAT Subject Test, тоді можна скласти їх в різні дні з доплатою. Хто зможе скласти кілька предметів в один день, той трохи заощадить. Утім, втома можу вплинути на результат.За три з лишком години потрібно пройти тест на читання і перевірку на знання мови, і математичний блок.Тепер детальніше про всі види випробування.- Робота з текстом, включаючи англійську мову. Сюди входять Reading Test (аналіз тексту) і Writing and Language Test (мова і граматика). Учасник отримує уривки з текстів в різних стилях і блок питань, на які можна відповісти завдяки розумінню текстів. Потім потрібно пройти тест на граматику, вибираючи правильні варіанти відповідей.- Математика – з калькулятором і без, тобто Calculator і No Calculator section відповідно. У блок завдань входять опитувальники і завдання для самостійного рішення. Стануть в нагоді знання з алгебри, геометрії, основ вищої математики. Потрібно вміти аналізувати дані і моделювати завдання.- Есе – на вибір, так званий факультативний предмет. Вибравши його, студент отримує більше часу, але оцінка буде виставлена окремо.За кожен розділ можна отримати від 200 до 800 балів. Питання на тесті діляться на прості, середні і складні, тому й оцінки за них різні. Неправильні відповіді – це нуль, без штрафів.Заявку на тест потрібно подати за три тижні до іспиту, не встигли - заплатите штраф. Кількість спроб – нескінченна. До участі допускають дітей від 12 років. Результати доступні через 3 тижні, за окрему плату абітурієнт може відправити їх протягом кількох днів після іспиту. Побачити ручний перерахунок (бали за кожне завдання) можна за 55 доларів. Цей результат буде тільки на папері. Підсумки тесту можна пред'являти три роки, потім потрібно складати його заново.Цей іспит можна назвати загальноосвітнім, тому почати підготовку потрібно ще в середній школі. Якщо у абітурієнта достатній багаж знань і високий рівень мови, йому не варто боятися. Достатньо підготуватися до самого формату тесту. У цьому допоможуть спеціальні школи, в яких можна не просто підтягнути знання в дисциплінах, а й пройти пробне тестування. Як і ЗНО, SAT вимагає самоорганізації і правильного розподілу часу. Навчитися писати есе може бути складніше, якщо робити це самостійно. Заощадити час і сили допоможе ресурс https://grademiners.com/

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