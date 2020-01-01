На Рівненській – ранкова аварія
Сьогодні, 09:04
На вулиці Рівненській у Луцьку вранці 12 листопада зіткнулися два легковики.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Відомо, що не поділили дорогу автомобілі Mercedes і Volkswagen Tiguan.
Станом на 9 ранку на місці працює поліція. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.
Автомобілі, що стоять на проїжджій частині, спричинюють дещо ускладнений рух на цій ділянці дороги.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Відомо, що не поділили дорогу автомобілі Mercedes і Volkswagen Tiguan.
Станом на 9 ранку на місці працює поліція. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.
Автомобілі, що стоять на проїжджій частині, спричинюють дещо ускладнений рух на цій ділянці дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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