На Рівненській – ранкова аварія





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Відомо, що не поділили дорогу автомобілі Mercedes і Volkswagen Tiguan.



Станом на 9 ранку на місці працює поліція. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.



Автомобілі, що стоять на проїжджій частині, спричинюють дещо ускладнений рух на цій ділянці дороги.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Рівненській у Луцьку вранці 12 листопада зіткнулися два легковики.Про цеповідомили очевидці аварії.Відомо, що не поділили дорогу автомобілі Mercedes і Volkswagen Tiguan.Станом на 9 ранку на місці працює поліція. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.Автомобілі, що стоять на проїжджій частині, спричинюють дещо ускладнений рух на цій ділянці дороги.

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