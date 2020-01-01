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На Рівненській – ранкова аварія

На Рівненській – ранкова аварія
На вулиці Рівненській у Луцьку вранці 12 листопада зіткнулися два легковики.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Відомо, що не поділили дорогу автомобілі Mercedes і Volkswagen Tiguan.

Станом на 9 ранку на місці працює поліція. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.

Автомобілі, що стоять на проїжджій частині, спричинюють дещо ускладнений рух на цій ділянці дороги.

На Рівненській – ранкова аварія


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Теги: аварія, Рівненська
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