Які умови вступу до ВНЗ діють в Україні*





Вимоги стають більш жорсткими



Якщо абітурієнт має бажання вступити на бюджет, він має бути готовий показати сертифікат з оцінками не нижче 125 балів. Якщо раніше вимоги росли тільки з української мови, то зараз прохідний поріг виріс з різних дисциплін. Варто зауважити, що умови вступу для напрямів «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» не змінилися (від 150 балів), а ось для «Права», «Міжнародних відносин» і «Публічного управління та адміністрування» стали жорсткішими. Тепер потрібно від 140 балів, МОН накинуло 10 балів. Це стосується результатів з другого і третього конкурсних предметів. На щастя, поріг не виріс значно, абітурієнти навіть з середніми результатами можуть вступити.



Мікс сертифікатів



Вступає в силу указ про дію сертифікатів ЗНО за 4 попередні роки. При цьому, можна комбінувати їх як завгодно. Наприклад, результат з одного предмету – за 2017 рік, за другим – за 2018 і так далі. За бажанням абітурієнт може подати один сертифікат на всі предмети. Головне, щоб документ був виданий в 2017–2020 роках. Раніше вже діяло це правило, воно допомогло абітурієнтам заощадити сили, гроші і нерви, не складати ЗНО з тих предметів, з яких вони вже складали рік–три тому.



Додаткові конкурси та іспити



Практика 2019 року засвідчила, що творчі заліки та конкурси перед подачею документів до вишів допомогли уникнути маніпуляцій за результатами відбору. Цьогоріч вступна кампанія відбувалася за тими ж правилами. Для деяких абітурієнтів були перенесені терміни складання іспитів. У цю категорію входять участники АТО, а також ті, у кого були обставини, які заважали скласти ЗНО. Такі абітурієнти могли подавати документи з особливим графіком. Також на сайті МОН зазначили, що абітурієнтам з особливими освітніми потребами були надані всі умови для проходження іспитів.



Правила вступу на бакалаврат



Для того, аби вступити на бакалаврат, усі абітурієнти мають скласти ЗНО з української мови та літератури. Вступити на бюджет за напрямками «Економіка», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування» можна за результатами основних і додаткових предметів, включаючи математику. Вступникам на контракт знадобиться результат тесту і з історії України.



Нарешті було створене держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на щабель вищої освіти. Головний нюанс: мінімум в 125 балів таким абітурієнтам долати не потрібно.



Що ще



Новими правилами передбачили розширення переліку спеціальностей, для яких потрібно складати єдиний іспит (далі ЕВЕ) з іноземної мови. Передбачили більш ніж 80 таких спеціальностей, для порівняння – у 2018 році було 18. Існують додаткові вимоги при вступі на «Право» і «Міжнародне право». Необхідно пройти єдине фахове вступне випробування (ЕПВІ) з права і загальних навчальних правознавчих компетенцій. Це трохи ускладнює життя абітурієнтам.



Загальні правила



1. Електронні заяви можуть подавати і абітурієнти після 11 класу, на магістратуру – після бакалаврату.

2. Хороша новина для всіх, хто ненавидить українську бюрократію: реєструвати електронні кабінети і приступати до завантаження в них документів цьогоріч можна було з 1 липня.

3. Подавати заяви та документи можна було з 13 липня.

4. Фініш був 22 липня. Це стосувалося вступників виключно за сертифікатами ЗНО, а 16 липня був останній день проходження співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів для вступу.



Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО розпочиналася цьогоріч 3 лютого і закінчувалася 24 березня. Першим було тестування з математики (21.05), потім – українська мова та література (26.05), хімія завершувала список (15.06). Всі результати абітурієнти отримали до 24.06 в особистому кабінеті на сайті тестування.



Як бачимо, деякі зміни торкнулися всіх вступників (поріг балів), але більшість стосується саме певних спеціальностей і напрямків. Також у всіх, хто складає ЗНО, є час на підготовку. Якщо потрібна допомога з написанням есе (важлива частина тесту з української мови та літератури), вам допоможе



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки України (далі МОН) на початку року презентувало оновлені правила вступу до вищих навчальних закладів. Кардинальних змін не відбулося, але вступили в дію деякі нюанси, наприклад, підвищення вступного порогу.Якщо абітурієнт має бажання вступити на бюджет, він має бути готовий показати сертифікат з оцінками не нижче 125 балів. Якщо раніше вимоги росли тільки з української мови, то зараз прохідний поріг виріс з різних дисциплін. Варто зауважити, що умови вступу для напрямів «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» не змінилися (від 150 балів), а ось для «Права», «Міжнародних відносин» і «Публічного управління та адміністрування» стали жорсткішими. Тепер потрібно від 140 балів, МОН накинуло 10 балів. Це стосується результатів з другого і третього конкурсних предметів. На щастя, поріг не виріс значно, абітурієнти навіть з середніми результатами можуть вступити.Вступає в силу указ про дію сертифікатів ЗНО за 4 попередні роки. При цьому, можна комбінувати їх як завгодно. Наприклад, результат з одного предмету – за 2017 рік, за другим – за 2018 і так далі. За бажанням абітурієнт може подати один сертифікат на всі предмети. Головне, щоб документ був виданий в 2017–2020 роках. Раніше вже діяло це правило, воно допомогло абітурієнтам заощадити сили, гроші і нерви, не складати ЗНО з тих предметів, з яких вони вже складали рік–три тому.Практика 2019 року засвідчила, що творчі заліки та конкурси перед подачею документів до вишів допомогли уникнути маніпуляцій за результатами відбору. Цьогоріч вступна кампанія відбувалася за тими ж правилами. Для деяких абітурієнтів були перенесені терміни складання іспитів. У цю категорію входять участники АТО, а також ті, у кого були обставини, які заважали скласти ЗНО. Такі абітурієнти могли подавати документи з особливим графіком. Також на сайті МОН зазначили, що абітурієнтам з особливими освітніми потребами були надані всі умови для проходження іспитів.Для того, аби вступити на бакалаврат, усі абітурієнти мають скласти ЗНО з української мови та літератури. Вступити на бюджет за напрямками «Економіка», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування» можна за результатами основних і додаткових предметів, включаючи математику. Вступникам на контракт знадобиться результат тесту і з історії України.Нарешті було створене держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на щабель вищої освіти. Головний нюанс: мінімум в 125 балів таким абітурієнтам долати не потрібно.Новими правилами передбачили розширення переліку спеціальностей, для яких потрібно складати єдиний іспит (далі ЕВЕ) з іноземної мови. Передбачили більш ніж 80 таких спеціальностей, для порівняння – у 2018 році було 18. Існують додаткові вимоги при вступі на «Право» і «Міжнародне право». Необхідно пройти єдине фахове вступне випробування (ЕПВІ) з права і загальних навчальних правознавчих компетенцій. Це трохи ускладнює життя абітурієнтам.1. Електронні заяви можуть подавати і абітурієнти після 11 класу, на магістратуру – після бакалаврату.2. Хороша новина для всіх, хто ненавидить українську бюрократію: реєструвати електронні кабінети і приступати до завантаження в них документів цьогоріч можна було з 1 липня.3. Подавати заяви та документи можна було з 13 липня.4. Фініш був 22 липня. Це стосувалося вступників виключно за сертифікатами ЗНО, а 16 липня був останній день проходження співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів для вступу.Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО розпочиналася цьогоріч 3 лютого і закінчувалася 24 березня. Першим було тестування з математики (21.05), потім – українська мова та література (26.05), хімія завершувала список (15.06). Всі результати абітурієнти отримали до 24.06 в особистому кабінеті на сайті тестування.Як бачимо, деякі зміни торкнулися всіх вступників (поріг балів), але більшість стосується саме певних спеціальностей і напрямків. Також у всіх, хто складає ЗНО, є час на підготовку. Якщо потрібна допомога з написанням есе (важлива частина тесту з української мови та літератури), вам допоможе https://www.masterpapers.com/

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