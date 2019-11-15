Показали, звідки у Луцьку стежитимуть за мешканцями міста. ФОТО

Відкрили Центр безпеки Луцька, звідки стежитимуть за дотриманням порядку в місті.Відбулося це у четвер, 12 листопада.Директор департаменту муніципальної вартирозповіла, що 5 років тому в місті розпочали роботи щодо створення "Безпечного міста". Безпосередньо реалізацію проєкту розпочали здійснювати 3 роки тому."Для початку у нас були 1,3 мільйона гривень. Ми створили вперше в Україні і покрили відеонаглядом 55-ий мікрорайон. Далі розпочали реалізовувати програму "Безпечний парк". Цьогоріч ми отримали підтримку з бюджету області - 4,3 мільйона. За ці кошти ми "перекрили" в'їзди-виїзди в місто, поставили камери на перших світлофорах, покрили транспорті розв'язки", - зазначила посадовиця.За її словами, у рамках проєкту в Луцьку встановили оглядові камери, зокрема на Театральному майдані, яка по колу бачать усе, що відбувається на цій ділянці. Частину камер вивели на школи та дитячі садочки. Усе задля того, аби лучани та гості міста почували себе в безпеці, і навіть у разі вчинення правопорушення проти них, були впевненими у подальшому покаранні порушника."От, наприклад, у 55-му мікрорайоні камери зафіксували забруднення проїжджої частини забудовником. Наш диспетчер передає такі речі працівникам департаменту для того, аби можна було вжити відповідних заходів", - пояснила принципи роботи системи Юлія Сиротинська.У планах - тісна взаємодія центру з правоохоронцями. У Центрі безпеки Луцька буде працювати працівник поліції, що реагуватиме на порушення за допомогою штучного інтелекту, який зчитуватиме номерні знаки, фіксуватиме ПДР."Луцький проєкт - один із найцікавіших за останній час. Темпи розвитку програми "Безпечне місто" у Луцьку - найшвидші в Україні. Проєктування, проведення процедур закупівлі, підписання документів, будівництво відбуваються чітко відповідно до законодавства. У таких темпах і такій послідовності сьогодні жодне місто не розвивається.Цим досвідом зацікавився Харків - велике місто, із великими бюджетами, але абсолютно несистемно останні роки облаштували там відеоспостереження і систему "Безпечного міста". Вони зацікавилися тими алгоритмами, коли з високою щільністю та високими технологіями здійснюється закриття окремих локацій, необхідних для того, аби там працювала система безпеки", - сказав науковий консультант проєктів "Безпечне місто"Валерій Клебан зауважив, що у Луцьку встановлювали камери не за принципом "одна на локацію", а повністю охоплювали відеоспостереженням окремі об'єкти, зокрема 55-ий мікрорайон, центральний парк, центральну частину міста."Це дозволяє і міській владі, і правоохоронним органам вирішити одразу всі питання в цій локації, що стосуються отримання інформації про стан безпеки", - наголосив він. Відео - не просто картинка, каже Клебан, воно підкріплене відповідними нормативними документами, що забезпечують юридичну значущість отриманих матеріалів. Тобто, завдяки цьому інформація з "Безпечного міста" стає таким же електронним документом, як паспорт чи довідка, та її визнають у будь-якій інстанції."Протягом трьох років завдяки системі відеоспостереження у центрі Києва кількість вуличних злочинів зменшилася на 60 %, кількість тяжких злочинів, грабежів на території столиці зменшилася удев'ятеро, утричі менше стали викрадати автівки, а в Одесі кількість випадків зникнення з місць ДТП в Одесі поменшало вшестеро. Люди розуміють те, що втікати від системи "Безпечне місто" неможливо, що покарання за таке правопорушення буде набагато серйозніше бити по кишені і часу, аніж коли пройти законну процедуру", - відзначив науковий консультант проєктів "Безпечне місто"."Безпечне місто" у Луцьку базується на власних оптоволоконних мережах, захищених від перехоплення, втручання та не потребує виплат провайдерам.Поки у Центрі безпеки Луцька працюватимуть два диспетчери, які слідкуватимуть за ситуацією на вулицях міста. Утім, у подальшому планують, що диспетчерів буде 6. Також працюють над можливістю бачити картинку з основних камер на сайті міської ради.