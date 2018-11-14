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У транспорті Луцька тимчасово не можна буде розраховуватися банківською картою

У транспорті Луцька тимчасово не можна буде розраховуватися банківською картою
У луцькому транспорті тимчасово скасують оплату проїзду банківською карткою.

Про це інформують на сторінці Citycard у фейсбуці.

Повідомляють, що у зв'язку з проведенням планових технічних робіт на сервері платіжної системи, у період з 15 листопада 23:00 год. по 16 листопада 7:00 год. можливість оплати проїзду банківською картою буде тимчасово відсутня.

Зауважують, що інші способи оплати проїзду будуть працювати у штатному режимі.

Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: оплата, Луцьк, транспорт
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