У транспорті Луцька тимчасово не можна буде розраховуватися банківською картою

У луцькому транспорті тимчасово скасують оплату проїзду банківською карткою.Про це інформують на сторінці Citycard у фейсбуці.Повідомляють, що у зв'язку з проведенням планових технічних робіт на сервері платіжної системи, у період з 15 листопада 23:00 год. по 16 листопада 7:00 год. можливість оплати проїзду банківською картою буде тимчасово відсутня.Зауважують, що інші способи оплати проїзду будуть працювати у штатному режимі.Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.