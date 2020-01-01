Волинь отримає майже 52 мільйони гривень на забезпечення «ковідних» лікарень киснем

На Волині очікують майже 52 мільйони гривень державних коштів для боротьби з коронавірусом.Про це йшлося 13 листопада на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики, - йдеться на сайті Волинськоїобласної ради.Директор депаратаменту фінансів ОДАповідомив, що згідно із урядовою постановою область отримає 51 млн 705 тис. грн. Ці кошти спрямують на забезпечення подання кисню до ліжок закладів охорони здоров’я, на яких надається стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19.Кошти розприділили таким чином: обласній клінічній лікарні - 2 млн грн, обласній інфекційній лікарні - 4 млн 300 тис. грн, обласній психіатричній лікарні - 200 тис. грн, Володимир-Волинському ТМО - 1 млн 850 тис. грн, Луцькому пологовому будинку - 700 тис. грн, Луцькій міській клінічній лікарні - 5 млн 25 тис. грн, Луцькій ЦРЛ - 4 млн 350 тис. грн, Ківерцівській ЦРЛ - 3 млн 800 тис. грн, Камінь-Каширській ЦРЛ - 2 млн 800 тис. грн, Горохівській ЦРЛ - 2 млн 750 тис. грн, Іваничівській ЦРЛ - 3 млн 400 тис. грн, Ковельському ТМО - 4 млн 300 тис. грн, Любешівській ЦРЛ - 2 млн 650 тис. грн, Любомльськвій ЦРЛ - 2 млн 650 тис. грн, Маневицькій ЦРЛ - 3 млн 200 тис. грн, Ратнівській ЦРЛ - 3 млн грн, Рожищенській ЦРЛ - 2 млн 800 тис. грн, Нововолинській міській лікарні - 1 млн 850 тис. грн.Депутати підтримали такий розподіл.Ігор Никитюк зауважив, що 3 млн грн субвенції, які мають цільове призначення, залишаються не розподіленими, оскільки управління охорони здоров'я ОДА не подало пропозицій щодо цих коштів. Питання розглядатиметься на засіданні бюджетної комісії у вівторок, 17 листопада.