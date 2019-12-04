Зник три тижні тому: на Волині розшукують чоловіка. ФОТО

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На Волині розшукують 37-річного жителя с. Люб'язь, який 24 жовтня пішов з дому і не повернувся.
Про пошуки Іванісіка Андрія Петровича у facebook повідомила його сестра Наталія Криско.
"Друзі, допоможіть розшукати брата Іванісіка Андрія Петровича, 37-річного жителя с. Люб'язь ,який 24 жовтня пішов з дому і не повернувся! Зробіть будь ласка максимальний репост!!!
Хай Бог береже ваших рідних!", - йдеться в дописі.
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Про пошуки Іванісіка Андрія Петровича у facebook повідомила його сестра Наталія Криско.
"Друзі, допоможіть розшукати брата Іванісіка Андрія Петровича, 37-річного жителя с. Люб'язь ,який 24 жовтня пішов з дому і не повернувся! Зробіть будь ласка максимальний репост!!!
Хай Бог береже ваших рідних!", - йдеться в дописі.
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