Зник три тижні тому: на Волині розшукують чоловіка. ФОТО





Про пошуки Іванісіка Андрія Петровича у facebook повідомила його сестра Наталія Криско.



"Друзі, допоможіть розшукати брата Іванісіка Андрія Петровича, 37-річного жителя с. Люб'язь ,який 24 жовтня пішов з дому і не повернувся! Зробіть будь ласка максимальний репост!!!



Хай Бог береже ваших рідних!", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують 37-річного жителя с. Люб'язь, який 24 жовтня пішов з дому і не повернувся.Про пошукиу facebook повідомила його сестра"Друзі, допоможіть розшукати брата Іванісіка Андрія Петровича, 37-річного жителя с. Люб'язь ,який 24 жовтня пішов з дому і не повернувся! Зробіть будь ласка максимальний репост!!!Хай Бог береже ваших рідних!", - йдеться в дописі.

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