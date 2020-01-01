Вибори мера Луцька: у міську ТВК привезли перші протоколи з дільниць





Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк оголосила, що привезли, зокрема, протоколи з дільниць 070497 (село Богушівка) та 071100 (Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок»).



Станом на 21:30 привезені документи перевіряють.





Інформаційне агентство ВолиньPost перебуває на засіданні ТВК, тож оперативно інформуватиме читачів про оголошені на засіданні результати.



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