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Вибори мера Луцька: у міську ТВК привезли перші протоколи з дільниць

Вибори мера Луцька: у міську ТВК привезли перші протоколи з дільниць
У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Приблизно о 21:00 почали привозити протоколи з дільниць.

Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк оголосила, що привезли, зокрема, протоколи з дільниць 070497 (село Богушівка) та 071100 (Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок»).

Станом на 21:30 привезені документи перевіряють.

Вибори мера Луцька: у міську ТВК привезли перші протоколи з дільниць

Інформаційне агентство ВолиньPost перебуває на засіданні ТВК, тож оперативно інформуватиме читачів про оголошені на засіданні результати.

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Теги: вибори, ТВК
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