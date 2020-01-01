На луцькому «Моторі» працівнику відрізало ногу





Це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив начальник управління Держпраці у Волинській області Андрій Смоляров.



За словами Андрія Смолярова, повідомлення про подію, що сталася на заводі, отримали наприкінці минулого тижня.



Як поінформували управління Держпраці, одному з працівників «Мотору» відрізало ногу.



Наразі проводять спецрозслідування щодо випадку. Про його результати обіцяють поінформувати впродовж двох тижнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», що розташоване на вулиці Ківерцівській у Луцьку стався нещасний випадок.Це у коментаріпідтвердив начальник управління Держпраці у Волинській областіЗа словами Андрія Смолярова, повідомлення про подію, що сталася на заводі, отримали наприкінці минулого тижня.Як поінформували управління Держпраці, одному з працівників «Мотору» відрізало ногу.Наразі проводять спецрозслідування щодо випадку. Про його результати обіцяють поінформувати впродовж двох тижнів.

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