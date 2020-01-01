На луцькому «Моторі» працівнику відрізало ногу
Сьогодні, 13:10
На ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», що розташоване на вулиці Ківерцівській у Луцьку стався нещасний випадок.
Це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив начальник управління Держпраці у Волинській області Андрій Смоляров.
За словами Андрія Смолярова, повідомлення про подію, що сталася на заводі, отримали наприкінці минулого тижня.
Як поінформували управління Держпраці, одному з працівників «Мотору» відрізало ногу.
Наразі проводять спецрозслідування щодо випадку. Про його результати обіцяють поінформувати впродовж двох тижнів.
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Це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив начальник управління Держпраці у Волинській області Андрій Смоляров.
За словами Андрія Смолярова, повідомлення про подію, що сталася на заводі, отримали наприкінці минулого тижня.
Як поінформували управління Держпраці, одному з працівників «Мотору» відрізало ногу.
Наразі проводять спецрозслідування щодо випадку. Про його результати обіцяють поінформувати впродовж двох тижнів.
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На луцькому «Моторі» працівнику відрізало ногу
Сьогодні, 13:10