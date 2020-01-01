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На Волині керівництво служби місцевих автомобільних доріг та будівництва викрили в організації «схеми відкатів». ФОТО

На Волині керівництво служби місцевих автомобільних доріг та будівництва викрили в організації «схеми відкатів». ФОТО
Неправомірну вигоду посадовці вимагали за укладання договорів із встановлення відеокамер на об’єктах будівництва в межах програми «Велике будівництво», у тому числі й на автомобільних дорогах області.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

В ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури викрили та задокументували протиправну діяльність групи посадовців служби місцевих автомобільних доріг та будівництва облдержадміністрації.
20 відсотків «відкату» від загальної суми договорів, а саме 60 тисяч гривень, повинен був надати підрядник за укладання угод щодо встановлення камер відеонагляду.

16 листопада у Луцьку правоохоронці затримали під час одержання чергової суми неправомірної вигоди одного з фігурантів. Один із керівників служби отримав 25 тисяч гривень для подальшої передачі частини коштів іншим учасникам «схеми».

Раніше задокоментували факт отримання ними 23 тисяч гривень та встановлення системи відеонагляду вартістю 12 тисяч гривень у квартирі одного з посадовців.

Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох посадовців. Вирішується питання про оголошення фігурантам підозр за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання стосовно них запобіжних заходів.

На Волині керівництво служби місцевих автомобільних доріг та будівництва викрили в організації «схеми відкатів». ФОТО
На Волині керівництво служби місцевих автомобільних доріг та будівництва викрили в організації «схеми відкатів». ФОТО

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Теги: Волинь, відкати, автомобільні дороги
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Коментарі 2
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Це "квіточки!!!!!" Потрібно цю службу "копати" глибже і глибже!!!! Рєбята з Данєцка приїхали "заробити",бо твердо знають,що доля відвела їм на Волині дуже короткий проміжок часу.
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Рєбят с Данєцка сюди прислав Зеленський - от куди ниточки відкатів ведуть.
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