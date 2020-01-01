На «Ягодині» литовець пропонував хабаря, аби не бути на самоізоляції

Учора, 20 листопада, в пункті пропуску «Ягодин» іноземець намагався дати хабара прикордоннику, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Громадянин Литви, який слідував в Україну, сподівався, що 15 євро та 100 гривень допоможуть йому уникнути карантину та не встановлювати мобільний додаток системи «Вдома».Військовослужбовець, засвідчивши нульову толерантність до корупції, на протизаконну пропозицію відповів категоричною відмовою. А про виявлення можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників поліції.Нагадуємо, що згідно з постановою Уряду самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав зі значним поширенням COVID-19. Вони зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома».Аби не проходити обсервацію/самоізоляцію, тим хто прибуває з «червоної зони» необхідно не більше, ніж за 48 годин до перетинання кордону отримати негативний результат тесту на COVID-19.