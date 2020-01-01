вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» литовець пропонував хабаря, аби не бути на самоізоляції

На «Ягодині» литовець пропонував хабаря, аби не бути на самоізоляції
Учора, 20 листопада, в пункті пропуску «Ягодин» іноземець намагався дати хабара прикордоннику, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Громадянин Литви, який слідував в Україну, сподівався, що 15 євро та 100 гривень допоможуть йому уникнути карантину та не встановлювати мобільний додаток системи «Вдома».

Військовослужбовець, засвідчивши нульову толерантність до корупції, на протизаконну пропозицію відповів категоричною відмовою. А про виявлення можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників поліції.

Нагадуємо, що згідно з постановою Уряду самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав зі значним поширенням COVID-19. Вони зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома».

Аби не проходити обсервацію/самоізоляцію, тим хто прибуває з «червоної зони» необхідно не більше, ніж за 48 годин до перетинання кордону отримати негативний результат тесту на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, литовець, хабар, прикордонник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перевернулась автівка: на Волині в нічній аварії загинув водій. ФОТО
Сьогодні, 19:40
МОЗ може переглянути обмеження щодо кількості людей у храмах та церквах
Сьогодні, 19:26
На «Ягодині» литовець пропонував хабаря, аби не бути на самоізоляції
Сьогодні, 18:34
Уряд розробляє план «жорсткого карантину», однак дати його введення ще немає, – Шмигаль
Сьогодні, 17:52
На Волині померла лікар-педіатр
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
На Волині іноземець пропонував прикордоннику хабар, аби потрапити в Україну без поліса страхування від Covid-19 На Волині іноземець пропонував прикордоннику хабар, аби потрапити в Україну без поліса страхування від Covid-19
26 жовтень, 14:19
На Волині спіймали прикордонника-хабарника На Волині спіймали прикордонника-хабарника
17 листопад, 10:25
Прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі, взяли під варту Прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі, взяли під варту
12 жовтень, 11:00
Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО
09 жовтень, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів
20 листопад, 22:45
 1
Перевернулась автівка: на Волині в нічній аварії загинув водій. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
МОЗ може переглянути обмеження щодо кількості людей у храмах та церквах
Сьогодні, 19:26
 0
На «Ягодині» литовець пропонував хабаря, аби не бути на самоізоляції
Сьогодні, 18:34
 0
Уряд розробляє план «жорсткого карантину», однак дати його введення ще немає, – Шмигаль
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8