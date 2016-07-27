Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Луцькради
Сьогодні, 10:47
Новообрані депутати Луцької міської ради зберуться на першу сесію у п’ятницю, 27 листопада.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердила голова Луцької міської територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк.
За її словами, сьогодні, 23 листопада, ТВК на засіданні проголосує за постанову про призначення першої сесії.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли прізвища новообраних депутатів Луцької міської ради.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердила голова Луцької міської територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк.
За її словами, сьогодні, 23 листопада, ТВК на засіданні проголосує за постанову про призначення першої сесії.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли прізвища новообраних депутатів Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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