Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Луцькради





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердила голова Луцької міської територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк.



За її словами, сьогодні, 23 листопада, ТВК на засіданні проголосує за постанову про призначення першої сесії.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новообрані депутати Луцької міської ради зберуться на першу сесію у п’ятницю, 27 листопада.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердила голова Луцької міської територіальної виборчої комісіїЗа її словами, сьогодні, 23 листопада, ТВК на засіданні проголосує за постанову про призначення першої сесії.Нагадаємо, раніше ми повідомляли прізвища новообраних депутатів Луцької міської ради.

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