Волинянин на Херсонщині зґвалтував дитину і намагався вчинити самогубство, його тримають під вартою





Про це



Уродженець села Дерно Ківерцівського району у вересні цього року серед ночі, будучи на підпитку, зґвалтував дитину.



Того дня, 17 вересня, дівчинка лягла спати близько 9 вечора, разом із нею у кімнаті був дворічний брат та шестирічна сестра. Згодом ґвалтівник розбудив дитину й вчинив сексуальне насилля.



Коли найгірше уже сталося, до кімнати зайшла мати дівчинки, увімкнула світло і, побачивши таку картину, почала кричати. Із показів потерпілої, чоловік відразу злякався і втік кудись, сівши в машину, а дівчинка не могла оговтатися і нічого сказати, лише плакала.



Згодом мати розповіла, що перед тим у неї та співмешканця був статевий акт, відразу після цього чоловік кудись пішов. Коли за 10 хвилин не повернувся, то жінка вирішила перевірити, де він. Через незачинені двері до дитячої кімнати побачила співмешканця, який голий лежить на її дитині.



Після того, як чоловіка викрили у такому тяжкому злочині він намагався вчинити самогубство і потрапив у ДТП.



16 жовтня ґвалтівника взяли під варту на 32 дні. Днями строк тримання під вартою продовжили до 18 грудня. За вчинення злочину йому «світить» позбавлення волі строком від 10 до 15 років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий волинянин, якого обґрунтовано підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої доньки своєї співмешканки, намагався вчинити самогубство.Про це йдеться в ухвалі Голопристанського районного суду Херсонської області.Уродженець села Дерно Ківерцівського району у вересні цього року серед ночі, будучи на підпитку, зґвалтував дитину.Того дня, 17 вересня, дівчинка лягла спати близько 9 вечора, разом із нею у кімнаті був дворічний брат та шестирічна сестра. Згодом ґвалтівник розбудив дитину й вчинив сексуальне насилля.Коли найгірше уже сталося, до кімнати зайшла мати дівчинки, увімкнула світло і, побачивши таку картину, почала кричати. Із показів потерпілої, чоловік відразу злякався і втік кудись, сівши в машину, а дівчинка не могла оговтатися і нічого сказати, лише плакала.Згодом мати розповіла, що перед тим у неї та співмешканця був статевий акт, відразу після цього чоловік кудись пішов. Коли за 10 хвилин не повернувся, то жінка вирішила перевірити, де він. Через незачинені двері до дитячої кімнати побачила співмешканця, який голий лежить на її дитині.Після того, як чоловіка викрили у такому тяжкому злочині він намагався вчинити самогубство і потрапив у ДТП.16 жовтня ґвалтівника взяли під варту на 32 дні. Днями строк тримання під вартою продовжили до 18 грудня. За вчинення злочину йому «світить» позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію