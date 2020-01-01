В автотрощі на Волині загинула новообрана депутатка районної ради
Сьогодні, 13:33
В аварії, що трапилася поблизу села Замшани Ратнівського району, трагічно загинула новообрана депутатка Ковельської районної ради Краглик Валентина Тарасівна.
Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у фейсбуці директор НВК села Гірники Олександр Ковч.
На сайті Ратнівської районної ради інформують, що на 71-му році життя завершила свій земний шлях депутатка п’ятого, шостого, сьомого скликань Ратнівської районної ради.
Голова районної ради Михайло Макарук, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради висловили співчуття з приводу смерті жінки.
Нагадаємо, автотроща трапилася у суботу, 21 листопада, вранці на автодорозі поблизу села Замшани Ратнівського району. Зіткнулися Kia Sportage та Skoda Octavia. Внаслідок автопригоди двоє осіб загинули, ще один – у лікарні.
Інформаційне агентство ВолиньPost також глибоко співчуває рідним, близьким та колегам Валентини Тарасівни.
Нагадаємо, 17 листопада у Маневицькому районі в аварії загинув 56-річний депутат сьомого скликання Любешівської селищної ради.
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Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у фейсбуці директор НВК села Гірники Олександр Ковч.
На сайті Ратнівської районної ради інформують, що на 71-му році життя завершила свій земний шлях депутатка п’ятого, шостого, сьомого скликань Ратнівської районної ради.
Голова районної ради Михайло Макарук, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради висловили співчуття з приводу смерті жінки.
Нагадаємо, автотроща трапилася у суботу, 21 листопада, вранці на автодорозі поблизу села Замшани Ратнівського району. Зіткнулися Kia Sportage та Skoda Octavia. Внаслідок автопригоди двоє осіб загинули, ще один – у лікарні.
Інформаційне агентство ВолиньPost також глибоко співчуває рідним, близьким та колегам Валентини Тарасівни.
Нагадаємо, 17 листопада у Маневицькому районі в аварії загинув 56-річний депутат сьомого скликання Любешівської селищної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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