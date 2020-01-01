Коронавірус завадить «Волині» зіграти ще один матч
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ФК «Волинь» знову не зіграє у рамках чемпіонату України. У 15-му турі Першої ліги у середу, 25 листопада, наша команда мала грати виїзний поєдинок проти одеського «Чорноморця», але в складі господарів поля важка епідемічна ситуація, а перед звітним поєдинком додалося ще декілька хворих на Covid-19.
Таким чином, матч перенесено на пізніший термін. З великою вірогідністю, він відбудеться уже в новому році, - пише пресслужба ФК "Волинь".
Нагадаємо, що «Волинь» до цього не зіграла й матч 13-го туру з «Прикарпаттям», адже команда з Івано-Франківська у повному складі пішла на самоізоляцію через масове зараження вірусом Covid-19.
Наступний поєдинок «Хрестоносці» повинні провести у понеділок, 30 листопада. На виїзді «Волинь» зустрінеться із кременчуцьким «Кременем».
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Таким чином, матч перенесено на пізніший термін. З великою вірогідністю, він відбудеться уже в новому році, - пише пресслужба ФК "Волинь".
Нагадаємо, що «Волинь» до цього не зіграла й матч 13-го туру з «Прикарпаттям», адже команда з Івано-Франківська у повному складі пішла на самоізоляцію через масове зараження вірусом Covid-19.
Наступний поєдинок «Хрестоносці» повинні провести у понеділок, 30 листопада. На виїзді «Волинь» зустрінеться із кременчуцьким «Кременем».
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